  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Британский клеточный биолог Энтони Хайман
Энтони ХайманФото: Friedrun Reinhold
НаукаВеликобритания

Британский биолог Энтони Хайман получил премию Кёрбера

Павел Мыльников
20 мин. назад

Энтони Хайман удостоен премии Кёрбера за открытие нового состояния биологической материи. Его исследование позволяет лучше понять болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания.

https://www.dw.com/ru/britanskij-biolog-entoni-hajman-stal-laureatom-prestiznoj-nemeckoj-premii/a-63001398

Британский клеточный биолог Энтони Хайман стал лауреатом немецкой научной премии Кёрбера. Церемония вручения состоялась в мэрии Гамбурга в пятницу, 2 сентября. Исследования ученого дают новую надежду на лечение нейродегенеративных заболеваний, в частности бокового амиотрофического склероза и болезни Альцгеймера.

В 2009 году при изучении эмбрионов круглых червей Хайман и его команда обнаружили совершенно новое состояние биологической материи: так называемые "конденсаты", которые напоминают мельчайшие капельки, подчиняющиеся в том числе законам биофизики.

Речь идет о белках в высоких концентрациях, которые могут локально накапливаться в клеточной жидкости. Процесс их формирования порой занимает считанные секунды. Обычно они быстро разрушаются, однако при нарушения этого процесса - такие случаи нередко связаны с возрастом - в пораженных клетках могут откладываться токсичные вещества, вызывая нейродегенеративные заболевания. В данный момент биолог работает над поиском препаратов, способных вылечить эти болезни.

Семь обладателей премии Кёрбера позднее стали нобелевскими лауреатами

Премию Кёрбера одноименный немецкий фонд вручает с 1985 года. В первые несколько лет награду присуждали исследовательским группам, а с 2005 года - выдающимся личностям, проводящим исследования в европейском учреждении. Семь ее лауреатов позднее получили Нобелевскую премию. Денежный эквивалент премии Кёрбера составляет 1 миллион евро.

Смотрите также:

Чип для перепрограммирования клеток

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Ученые Европы и России создали крупнейший в мире рентгеновский лазер (02.09.2017)

Ученые Европы и России создали крупнейший в мире рентгеновский лазер (02.09.2017)

В Гамбурге заработал мощнейший в мире рентгеновский лазер на свободных электронах European XFEL. Это совместный научный проект, главными спонсорами которого выступили Германия и Россия.
Наука
2 сентября 2017 г.
01:22 мин.
external

Как ученые из Украины продолжают исследования во Франции (11.05.2022)

Как ученые из Украины продолжают исследования во Франции (11.05.2022)

История двух украинских биологов, которые сейчас живут и работают во французском Лионе.
Конфликты
11 мая 2022 г.
02:52 мин.
В немецком вузе

Наука требует жертв? Как изменят условия для ученых в Германии

Наука требует жертв? Как изменят условия для ученых в Германии

Для тех, кто работает в немецких вузах, условия не идеальные. У молодых ученых зачастую нет перспектив. Правительство ФРГ намерено изменить печальную ситуацию. Но как? Новые предложения вызвали критику.
Наука
15 июля 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Танк Leopard 2 A4

Премьер Украины попросил у Берлина современные боевые танки

Политика
8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Карикатура - основатель ВЧК Феликс Дзержинский говорит: "Чистые руки, горячее сердце и … резиновая попа?"

Путин и резиновая попа: анатомия от советских спецслужб?

Путин и резиновая попа: анатомия от советских спецслужб?

Политика
22 мин. назад
Россия

Беларусь

Видеоурок от Александра Лукашенко, 1 сентября 2022 года

Каким будет новый учебный год в Беларуси?

Каким будет новый учебный год в Беларуси?

Политика
19 ч. назад
Беларусь

Украина

Вход в одну из школ в Харьковской области после обстрела (фото из архива)

День знаний в Киеве и Буче прошел без воздушных тревог

День знаний в Киеве и Буче прошел без воздушных тревог

Общество
16 ч. назад
Украина

Германия

Водородный автомобиль BMW iX5 Hydrogen перед проходной завода концерна в Мюнхене

BMW будет выпускать водородные автомобили? Да, но…

BMW будет выпускать водородные автомобили? Да, но…

Экономика и бизнес
19 ч. назад
Германия
На главную страницу