Британский банк HSBC прекратил принимать платежи из России

Крупнейший банк Великобритании запрещает любые входящие операции физических лиц из России и Беларуси. С лета 2023 года HSBC уже прекратил обслуживание платежей для российских компаний.

Британский банк HSBC, крупнейший в стране по размеру активов, прекращает прием платежей от физических лиц из России и Беларуси. Банк разослал клиентам уведомление, в котором предупредил, что запрет коснется клиентов - физических лиц и введен на любые входящие операции из обеих стран, сообщило агентство Reuters в пятницу, 22 ноября.

С лета 2023 года HSBC уже прекратил обслуживание платежей для российских компаний, которые использовали его гонконгский филиал для операций с Азией. Ограничения были введены после того, как Гонконг посетили американские чиновники, потребовавшие прекратить поставки в РФ подсанкционных товаров.

HSBC не объяснил причин нового запрета на платежи, но решение было принято на следующий день после того, как США ужесточили финансовые санкции против России, включив в "черные списки" 50 российских банков, в том числе государственный Газпромбанк.

США угрожают санкциями

В релизе по санкциям американский Минфин также предупредил кредитные организации во всем мире о возможных ответных мерах за сотрудничество с российским "аналогом SWIFT" - Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. С лета 2024 года СФПС находится под европейскими санкциями. Система, к которой, как утверждает ЦБ РФ, присоединились банки из 20 стран, используется для обхода санкционных ограничений, пояснил Минфин США.

HSBC, у которого до войны России против Украины был дочерний банковский бизнес в РФ, имеет давнюю историю претензий от американских властей: ранее банк уже был оштрафован на 2 млрд долларов за отмывание денег через мексиканскую "дочку".

В мае 2022 года HSBC объявил о сворачивании бизнеса в России. Спустя два года банк продал "дочку" в РФ Экспобанку.