Британская разведка: ВСУ, скорее всего, ушли из Соледара

На 329-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 18 января (время московское).

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В результате падения вертолета в городе Бровары Киевской области в среду, 18 января, погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины в соцсети Facebook Игорь Клименко. По последним данным, общее число жертв катастрофы составило 18 человек, из них трое - дети. Ранены 26 человек, включая 12 детей. Согласно предварительной версии следствия, причиной трагедии стала ошибка пилота: вертолет летел в тумане и задел крышу детского сада.

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Подразделения ВСУ к концу 16 января, вероятно, вышли из города Соледар и продолжают держать оборону в окрестностях Бахмута. Контроль над Соледаром перешел к российским войскам и наемникам из ЧВК Вагнера. Об этом говорится в новом обзоре минобороны Великобритании. Снимки, имеющиеся в распоряжении британской разведки, показывают, что с начала января юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам. Украинские силы почти наверняка продолжают обороняться от сил РФ на окраинах этого города, указывается в обзоре. Между тем Киев по-прежнему не делал никаких официальных заявлений о сдаче Соледара.

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В городе Бровары вблизи детского сада упал вертолет. В результате падения начался пожар, есть пострадавшие и погибшие, сообщила изданию "Украинская правда" представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова. Во время катастрофы в здании садика находились дети и воспитатели, все они уже эвакуированы, написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Алексей Кулеба. О причинах падения вертолета пока не сообщалось.

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Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 820 военнослужащих российских оккупационных войск, а также девять танков, четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) и один боевой самолет. Это следует из утреннего сообщения Генерального штаба ВСУ в соцсети Facebook. Согласно данным Генштаба, общие боевые потери армии РФ с 24 февраля 2022-го по 18 января 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 117 770 (+820) человек,

танков - 3130 (+9) единиц,

боевых бронированных машин - 6225 (+10) единиц,

артиллерийских систем - 2108 (+4) единиц,

РСЗО - 442 (+1) единицы,

средств ПВО - 220 (+0) единиц,

самолетов - 287 (+1) единиц,

вертолетов - 276 (+0) единиц,

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня - 1876 (+4) единиц,

крылатых ракет - 749 (+0) единиц,

кораблей/катеров - 17 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн - 4889 (+12) единиц,

специальной техники - 190 (+0) единиц.

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Соединенные Штаты могут до конца текущей недели объявить о предоставлении Украине дополнительного пакета оборонной помощи. Об этом заявил в интервью американскому телеканалу CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Он не ответил на вопрос, будет ли этот пакет включать в себя танки, пояснив, что не хочет опережать события. "Мы продолжим составлять эти пакеты так, чтобы они больше всего отвечали потребностям Украины. И если мы не можем этого обеспечить, мы работаем с другими союзниками и партнерами, чтобы увидеть, могут ли они это сделать", - сказал Кирби.

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Путин может объявить вторую волну мобилизации в ближайшие дни, возможно, уже 18 января, говорится в новой ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW). Способность России добиться масштабных и быстрых изменений в своем военном потенциале зависит от готовности российского президента перенаправить значительную часть федерального бюджета на наращивание военной мощи и перевести экономику на "военные рельсы", считают эксперты, отмечая, что по некоторым признакам Владимир Путин может решиться на это.

Хотя реформа вооруженных сил РФ в масштабах, объявленных 17 января Сергеем Шойгу, не сможет произойти в ближайшие месяцы, в ISW отмечают, что она может изменить соотношение сил с 2024 года. "У Украины, вероятно, сохранится окно возможностей до конца лета, если Запад окажет ей необходимую поддержку", - говорится в сводке.

Нидерланды намерены поставить Украине Patriot

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После США и Германии Нидерланды также рассматривают возможность предоставления Украине системы ПВО Patriot. "У нас есть намерение присоединиться к тому, что вы делаете вместе с Германией по проекту Patriot", - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на встрече с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

По словам Рютте, ранее в тот же день он уже обсудил этот вопрос с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он подчеркнул, что "решимость оставаться на стороне Украины" укрепляют "ужасные картины", поступающие из Днепра после российского авиаудара по жилому дому, в результате которого погибли более 40 человек.

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Европейский Союз решительно осудил продолжающееся насильственное переселение детей из Украины российскими войсками и призвал к их скорейшему освобождению. "Сообщения о принудительном переселении детей в Россию вызывают глубокую тревогу. ЕС самым решительным образом осуждает эти действия", - заявил в интервью Die Welt глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отметив, что подобное переселение детей нарушает международное право. "Права и достоинство всех детей должны уважаться и сохраняться в любое время", - подчеркнул Боррель.

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В Украину возвращены в общей сложности 125 детей, вывезенных в Россию во время войны. Такие данные привела советник - уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук на открытии проекта Ukraine is You в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. "Нам удалось идентифицировать и верифицировать данные как минимум 13 899 детей, которые были похищены и депортированы российской армией, и, к сожалению, можем сказать, что только 125 из них нам удалось вернуть обратно домой", - указала она. По данным Герасимчук, с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину были убиты 456 детей, еще 897 ранены.

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер утверждает, что изменил свое мнение о возможном вступлении Украины в НАТО после окончания войны. "До этой войны я был против членства Украины, потому что опасался, что это может вызвать именно тот процесс, который происходит сейчас", - заявил 99-летний политик, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, подчеркнув, что в нынешних условиях "идея нейтральной Украины больше не имеет смысла". По его словам, членство в НАТО стало бы "правильным итогом" российского вторжения. Ранее Киссинджер выступал за прекращение огня в Украине при признании Киевом российских территориальных завоеваний.

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Украина надеется, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе объявит, что Германия поддерживает поставку танков в Украину. Об этом DW заявил один из участников украинской делегации, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. "Германия действительно может показать, что это самая большая страна в Европе, самая большая экономика и очень важный лидер, который движется вперед, восстанавливает безопасность и продвигает мир и Европу к лучшему", - добавил украинский депутат.

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В течение минувших суток российские войска 37 раз обстреляли приграничные районы Сумской области. Такие данные привел председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. "Белопольскую общину враг дважды обстрелял из минометов, 26 прилетов. По Новослободской общине россияне также открывали минометный огонь, 7 прилетов. Краснопольская община: был минометный обстрел с территории России, 4 прилета", - написал он в Telegram, уточнив, что во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

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Президент Литвы Гитанас Науседа рассчитывает на то, что Германия поставит танки Leopard в Украину. "Мы находимся в ситуации, когда нужно больше обязательств по поставкам бронетехники, танков в Украину. И я очень надеюсь, что наш сильный союзник сделает это", - заявил Науседа во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он подчеркнул, что танки являются существенным стратегическим фактором в войне в Украине. Науседа подчеркнул, что твердо верит в то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц даст добро на поставки этих танков.

Шольц и Байден обсудили ситуацию в Украине

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Джо Байден и Олаф Шольц (фото из архива) Фото: Jonathan Ernst/REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) обсудил ситуацию в Украине с президентом США Джо Байденом. По словам официального представителя правительства ФРГ, в центре внимания телефонной беседы был вопрос о поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии. Лидеры двух стран согласились, что эта поддержка "должна быть эффективной, устойчивой и тесно скоординированной", говорится в сообщении.

Хроника событий 17 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 января 00.00 - 13.59 >>>

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