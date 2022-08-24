Лондон: Война РФ оказалась дорогой и стратегически вредной

На 181-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 24 августа (время московское) - День независимости Украины.

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В День независимости Украины президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму почти 3 млрд долларов. "США привержены поддержке народа Украины, который продолжает борьбу за защиту своего суверенитета. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно 2,98 млрд долларов в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - говорится в заявлении Байдена , опубликованном на сайте Белого дома. По словам американского президента, очередной транш позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары, для защиты "в долгосрочной перспективе".

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По мнению президента Немецкого института экономических исследований (DIW) Марселя Фрацшера (Marcel Fratzscher), российское вторжение в Украину, продолжающееся уже ровно полгода, нанесет немецкой экономике ощутимый ущерб на многие годы. Если в начале 2022 года в Германии считали возможным рост ВВП на 4,5 процента, то сейчас - из-за войны в Украине - рассчитывают на показатель не более чем 1,5 процента, заявил Фрацшер в интервью агентству Reuters. "И это - только последствия в этом году", - сказал глава DIW, добавив, что негативное влияние войны на немецкую экономику будет ощущаться еще ближайшие два-три года - до тех пор, пока Германия не станет действительно независимой от поставок газа из РФ, что будет возможным не ранее 2025 года.

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Британская военная разведка подвела итоги шести месяцев полномасштабной войны России против Украины. "Шесть месяцев назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны. К апрелю российские лидеры поняли, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Twitter. Ведомство отмечает, что наступление войск РФ на Донбассе продвигается минимально и они ожидают крупной контратаки украинских вооруженных сил, тогда как в оперативном отношении российская армия испытывает нехватку боеприпасов, транспортных средств и личного состава. "Моральный дух во многих частях вооруженных сил РФ плохой, армия значительно деградировала. Дипломатическое влияние России уменьшилось, а ее долгосрочные экономические перспективы мрачны. Война России оказалась и дорогостоящей, и стратегически вредной", - заключают британские военные.

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