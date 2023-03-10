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Киев во время ракетных ударов российских войск 9 мартаФото: Eugen Kotenko/Ukrinform/IMAGO
КонфликтыУкраина

Лондон: Россия увеличила паузы между ракетными атаками

Жан Рофе
17 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 марта.

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На 380-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 10 марта (время московское).

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин прибыла с визиом в Украину. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским они возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину, расположенной у Свято-Михайловского Златоверхого монастыря и вместе почтили память погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", с которым сегодня прощаются в Киеве.

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По оценкам британской военной разведки, перерывы между ракетными ударами России по Украине стали продолжительнее из-за нехватки ракет у оккупантов. В ежедневной сводке, опубликованной министерством обороны Великобритании в Twitter, говорится, что 9 марта Россия нанесла не менее 80 ударов ракетами дальнего радиуса действия по критически важной инфраструктуре Украины. Во время атаки, по данным разведки, были использованы крылатые ракеты, ракеты ПВО класса  "земля-земля", иранские дроны-камикадзе и необычно большое количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования. Это была первая крупная волна российских ракетных ударов с 16 февраля и, вероятно, одна из крупнейших с декабря прошлого года, отмечается в сводке. "Интервал между волнами ударов, вероятно, увеличивается, потому что России сейчас необходимо накопить критическую массу новых ракет, произведенных непосредственно в промышленности, прежде чем она сможет обеспечить достаточно мощный удар, чтобы надежно подавить украинскую противовоздушную оборону", - пишут британские военные.

Хроника событий 10 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 9 марта 14.00 - 23.59 >>>

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