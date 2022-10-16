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Окна одного из зданий в Киеве после обстрелов 10 октябряФото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance/dpa
КонфликтыУкраина

Британская разведка: У России сокращается запас ракет

Анатолий Арни
31 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 октября.

https://www.dw.com/ru/britanskaa-razvedka-rossia-ne-mozet-effektivno-obespecivat-armiu-boepripasami/a-63454482

На 235-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 16 октября (время московское).

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Россия, скорее всего, не способна эффективно обеспечивать свою армию боеприпасами - к такому выводу приходит британская разведка, упоминая ракетные удары 10 октября. В один день по Украине "в отместку за Керченский мост" было нанесено более 80 ударов крылатыми ракетами, более половины которых были сбиты. "Российская оборонная промышленность, вероятно, не способна производить современные боеприпасы в том темпе, в котором они расходуются. Эти удары свидетельствуют о дальнейшем сокращении запасов ракет дальнего действия", - считают эксперты Минобороны Великобритании.

Хроника событий 16 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 15 октября 14.00 - 23.59 >>>

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