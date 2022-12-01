Ракетные удары по Украине - пример новой военной доктрины РФ

На 281-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 1 декабря (время московское).

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Йенс Столтенберг (фото из архива) Фото: John Thys/AFP/Getty Images

Уже через несколько часов после начала российского вторжения в Украину в НАТО были приведены в действие разработанные на такой случай планы обороны, рассказал на Берлинской конференции по безопасности генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент DW. По словам Столтенберга, 24 февраля на восточный фланг альянса - при существенной поддержке авиации и флота - были переброшены тысячи военнослужащих. Так был дан четкий сигнал Москве и предотвращена эскалация конфликта, то есть распространение военных действий за пределы Украины, отметил генсек НАТО.

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Ракетные удары, которые Россия с октября наносит по украинской энергосистеме, вероятно, можно считать первым примером реализации концепции стратегической операции по уничтожению критически важных объектов - ключевого положения новой военной доктрины РФ, говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании в Twitter. По данным британской военной разведки, эта концепция предусматривает применение ракет большой дальности для нанесения ударов по критической национальной инфраструктуре вражеского государства, а не по его вооруженным силам, чтобы деморализовать население и в конечном счете заставить лидеров государства капитулировать.

Российские удары продолжают вызывать перебои в подаче электроэнергии, что отражается на мирном населении, отмечают в британском Минобороны. Однако разведка ставит под сомнение эффективность этой стратегии, поскольку, по ее данным, Россия, вероятно, уже израсходовала большую часть своих ракет, подходящих для таких целей. Кроме того, материальный и психологический эффект от ударов, скорее всего, будет меньше, чем если бы они были в начальный период войны, так как украинцы за девять месяцев войны успешно мобилизовались, говорится в обзоре.

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