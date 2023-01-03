Британская разведка: Прорыв России под Бахмутом маловероятен

На 314-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 3 января (время московское).

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В селе Александровка в Николаевской области обнаружили еще одно место, в котором российские военные обустроили застенок, сообщает офис генпрокурора Украины. "По данным следствия, представители страны-агрессора захватили домовладение в поселке. Там незаконно удерживали и жестоко пытали местных жителей, которые отказались сотрудничать с врагом", - говорится в сообщении. Николаевская областная прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны. По сообщению Службы безопасности Украины, пыточная была обустроена на территории захваченного частного дома, там "из людей пытались "выбить" адреса пребывания украинских патриотов, в частности участников движения сопротивления".

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В Краматорске Донецкой области в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками в ночь на 3 января, получили повреждения десятки гражданских зданий, сообщил мэр города Александр Гончаренко. "Последствия ночного ракетного удара по Краматорску - повреждены 34 частных дома и 8 многоквартирных. Также ранен человек", - написал он в Facebook, опубликовав фотографии последствий обстрела.

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Украинские военные установили государственный флаг на острове Большой Потемкинский в Херсонской области, однако говорить о возвращении острова под полный контроль Украины еще рано. Об этом заявила глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона. "Установление флага - это сигнал для врага, что мы работаем, что земля наша, что это все Украина. И также это напоминание им о необратимости тех процессов, которые мы запланировали. Но говорить об освобождении еще рано", - сказала она.

Британская разведка: Прорыв России под Бахмутом маловероятен

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По данным британской военной разведки, период самых интенсивных атак российских войск у города Бахмут Донецкой области уже позади и дальнейшие успехи РФ в этом районе в ближайшее время маловероятны. В очередной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter говорится, что в середине декабря российская армия и силы ЧВК Вагнера увеличили частоту пехотных атак вокруг города, однако многие из этих операций плохо поддерживались. "За последние десять дней Украина направила существенные подкрепления для защиты сектора, и частота российских атак, похоже, снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери", - отмечается в сообщении. "Российские наступательные операции в этом районе в настоящее время, вероятно, проводятся только на уровне взвода или отделения. Маловероятно, что Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели", - пишут британские военные.

Хроника событий 3 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 января 14.00 - 23.59 >>>

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