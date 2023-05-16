На 447-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 16 мая (время московское).

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Кристиан Линднер (фото из архива) Фото: Leon Kuegeler/photothek/IMAGO

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) призвал рассмотреть дополнительные меры, чтобы не допустить обхода санкций, введенных против России. Выступая в Брюсселе перед встречей министров финансов стран ЕС, он отметил, что есть государства, которые продолжают поставлять продукцию в Россию и извлекают выгоду из обхода санкций. "С этим нельзя мириться", - заявил Линднер. По его мнению, необходимо усилить давление на Россию. "Мы работаем над этим", - добавил министр.

Британская разведка подтвердила успехи ВСУ под Бахмутом

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За последние четыре дня ВСУ добились "тактических успехов" в районе Бахмута Донецкой области, говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в Twitter. По данным британской разведки, хотя ЧВК "Вагнер" продолжает постепенно продвигаться в центре города, украинские военные смогли стабилизировать фланги. В частности, помимо продвижения к югу, им удалось оттеснить российскую линию фронта к северо-западу от Бахмута. "Это, вероятно, позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги снабжения 0506", - отмечается в сводке. Разведка полагает, что украинское командование намерено восстановить контроль над каналом Северский Донец - Донбасс, чтобы использовать его как рубеж обороны на данном направлении, в том числе для защиты города Часов Яр.

Хроника событий 16 мая 00.00 - 13.59 >>>

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