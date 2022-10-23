Лондон: "Линией Вагнера" РФ хочет сдержать наступление ВСУ

На 242-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 23 октября (время московское).

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В результате ночного обстрела села Курдюмовки в Донецкой области, погибли три человека, сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. "Артиллерийские снаряды уничтожили два дома. Под обломками одного из них погибли супруги, в пожаре во втором доме - погиб мужчина", - написал он в Telegram-канале . По информации Кириленко, накануне от российских обстрелов погибли двое мирных жителей - в Клещиевке и Торском. Еще девять человек получили ранения. Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех гражданских, погибших во время оккупации, - двух в Диброве и двух в Озерном.

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Россия прилагает значительные усилия для подготовки оборонительных сооружений за нынешней линией фронта, чтобы, вероятно, сдерживать любые быстрые украинские контрнаступления, сообщило министерство обороны Великобритании в ежедневной сводке. В нем напомнили, что 19 октября основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о строительстве его командой инженеров обширной укрепленной "линии Вагнера" в оккупированной Россией Луганской области, и опубликовал карту, показывающую планируемые масштабы проекта. На снимках виден участок недавно построенных противотанковых укреплений и систем траншей к юго-востоку от Кременной в Луганской области. "Если планы настолько масштабны, как утверждает Пригожин, работы, вероятно, направлены на интеграцию реки Северский Донец в оборонительную зону, которая частично повторяет линии разграничения, установленные в 2015 году", - говорится в сводке.

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