Британская разведка: "ДНР" и "ЛНР" дорого обойдутся России

На 317-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 6 января (время московское).

++15.00++

Минобороны России подтвердило, что с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня "по всей линии боевого соприкосновения сторон" в Украине. Несмотря на его соблюдение российской стороной, "киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск", говорится в сообщении ведомства. Между тем по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. УНИАН пишет, что она может быть связана со взлетом истребителей с территории Беларуси.

++14.15++

По оценкам британской военной разведки, территории на востоке Украины, аннексированные Россией в нарушение международного права, потребуют значительных затрат российских финансов. Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" представляли собой серьезную нагрузку для российских финансов, говорится в ежедневной сводке министерства обороны Великобритании в Twitter. В рамках фиктивных "референдумов", не признанных во всем мире, Россия в сентябре 2022 года объявила "ДНР" и "ЛНР" своими территориями, а в конце года военные формирования "народных республик" были официально включены в состав вооруженных сил РФ. "Теперь, когда Кремль открыто заявил об их поддержке, они, вероятно, принесут большие политические, дипломатические и финансовые издержки для России, которые продлятся намного дольше текущей фазы конфликта", - отмечает разведка.

Хроника событий 6 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 января 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: