Британию накрыл ураган. Есть жертвы

Великобританию в ночь на субботу, 27 ноября, накрыла непогода. По данным властей, из-за поваленных ураганом "Арвен" деревьев лишились жизни как минимум три человека.

Накануне в королевстве был объявлен красный (самый высокий) уровень угрозы.

Фура, перевернутая ураганным ветром

На одном из скоростных шоссе на северо-западе Англии более 120 фур простояли несколько часов в пробке, застряв в снегу. Многим водителям легковых автомобилей также пришлось провести ночь в своей машине.

Автомобили под поваленными ураганом деревьями

В десятках тысяч домов на севере Англии из-за непогоды возникли перебои с электричеством. По данным энергетической компании Powergrid, при этом пострадали 55 тысяч ее клиентов.

В Шотландии 27 ноября электроснабжение еще не было восстановлено в 27 000 домов, были отменены многие поезда. Железнодорожная компания ScotRail обратилась к пассажирам с просьбой по возможности отказаться от запланированных поездок.

Кирпичи, обрушившиеся на легковой автомобиль в Англии

По данным британской метеослужбы, в воскресенье, 28 ноября, на Шотландию и северо-запад Англии обрушатся снегопады.

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