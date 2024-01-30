Бразилия предъявила новое обвинение офицеру ГРУ Черкасову

Россиянин Сергей Черкасов отбывает в Бразилии пятилетний срок за подделку документов. Его выдачи добиваются США и Россия. Сейчас ему предъявили обвинение в отмывании денег.

Власти Бразилии предъявили еще одно обвинение предполагаемому российскому шпиону Сергею Черкасову, который отбывает пятилетний срок в бразильской тюрьме за подделку документов. Обвинение касается отмывания денег, сообщило в понедельник, 29 января, издание "Агентство" со ссылкой на бразильские СМИ.

По этим данным, новое обвинение может отложить на неопределенный срок возвращение Черкасова в Россию, так как в этом случае он не сможет быть освобожден досрочно. "По местным законам, заключенный может претендовать на досрочное освобождение в случае, если провел в местах лишения свободы шестую часть своего срока. Офицер ГРУ отбывает пятилетний срок в тюрьме. В заключении он провел уже 20 месяцев", - пишет "Агентство".

Кроме того, обвинение предъявлено сотруднику российской дипмиссии в Бразилии Ивану Четверикову, которого бразильское следствие подозревает в передаче Черкасову денег. Эти действия расценены властями Бразилии как отмывание денег и создание преступного сообщества, сообщается далее. Черкасов вначале отрицал знакомство с Четвериковым, покинувшим Бразилию в 2023 году, но затем признался, что контактировал с ним. При этом обвинение в отмывании средств он не признал.

Задержание Сергея Черкасова

Сергей Черкасов был задержан в июне 2022 года в Нидерландах. По данным нидерландской разведки, он выдавал себя за гражданина Бразилии Виктора Мюллера Ферейру и пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Черкасова выслали в Бразилию, где он был приговорен к тюрьме за подделку документов.

В начале 2023 года стало известно, что выдачи Черкасова добиваются США, которые обвиняют его в том, что он с 2012 года работал в качестве российского агента в Бразилии. В 2018 году он под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры переехал в Соединенные Штаты, где поступил в один из университетов в округе Колумбия. Как утверждает Вашингтон, в США мужчина обзавелся связями с людьми, представляющими интерес, и передавал российской разведке информацию об американских гражданах. Закончив обучение, весной 2020 года Черкасов уехал из США, но продолжил поддерживать имеющиеся связи для получения информации о внешней политике государства, заявили в министерстве юстиции Соединенных Штатов.

В июле 2023 года власти Бразилии отказали Вашингтону в экстрадиции Сергея Черкасова. Запрос сочли необоснованным, поскольку в отношении обвиняемого уже имеется утвержденное решение Верховного федерального суда об экстрадиции, заявил бразильский Минюст. В ведомстве объяснили, что помимо запроса из Соединенных Штатов получили и российский запрос об экстрадиции, но исполнение просьбы Москвы было приостановлено "в соответствии со статьей 95 закона № 13445/2017". Закон подразумевает, что экстрадиция возможна только после завершения судебного процесса или исполнения приговора. В России в отношении Черкасова возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками. Однако расследователи уверены, что власти России попросту сфабриковали это дело, чтобы вернуть своего агента на родину

Смотрите также: