  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Боррель сообщил о падении импорта из РФ в ЕС на 60 процентов

Даниил Сотников
27 августа 2023 г.

Санкции работают и сказываются на объемах торговли между ЕС и Россией, считает глава европейской дипломатии.

https://p.dw.com/p/4Vc5s
Железная дорога на границе Калининграда и Литвы
Железная дорога на границе Калининграда и ЛитвыФото: Vitaly Nevar/REUTERS

Импорт из России в страны Евросоюза в прошлом году упал на 58 процентов, а в первом квартале этого года сокращение превысило 75 процентов, заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье "Да, санкции против России работают", опубликованной в субботу, 26 августа.

Европейские санкции оказывают "сильное, ощутимое воздействие на российскую экономику", несмотря на огромные доходы от нефти и газа, которые Россия использовала в качестве буфера в первый год вторжения, пишет Боррель, настаивая, что последствия ограничений со временем будут лишь усиливаться.

Снижение импорта из России в ЕС почти на 60 процентов Боррель назвал "беспрецедентным". По его данным, самое сильное падение произошло в поставках железа, стали, драгоценных металлов и древесины. В первом квартале 2023 года импорт неэнергетических товаров сократился более чем на 75 процентов, а энергетических товаров - на 80 процентов, сообщил Боррель.

Экспорт из ЕС в Россию сократился по итогам прошлого года на 52 процента, продолжил Боррель. Экспорт из ЕС товаров двойного назначения сократился на 78 процентов, утверждает глава европейской дипломатии. При этом в среднем на 10 процентов сократился экспорт и в областях, не затронутых санкциями: фармацевтике, продуктах питания и сельском хозяйстве. 

Поставки в РФ товаров в обход санкций

После введения санкций СМИ неоднократно сообщали о схемах для обхода ограничений, которые использует Россия, чтобы получать западные товары, в том числе двойного назначения. Так, с мая 2022 года по конец июня 2023 года в Россию было поставлено авиационных запчастей западного производства не менее чем на 1,2 млрд долларов США, сообщало агентство Reuters со ссылкой на данные таможни.

Издание "Верстка", изучив закрытые данные российской таможенной статистики, пришло к выводу, что Россия через Китай, Индию, Турцию, ОАЭ и другие страны поставляет практически любые иностранные товары. 

Еще в июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ракетах, которыми Россия обстреливает страну, обнаружили компоненты из западных стран, полученные Россией уже после начала вторжения

Смотрите также:

Леонид Волков: нужно радикальное ужесточение санкций

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Россия и FATF: каков риск попасть в "серый и черный списки" и чем это грозит (30.06.2023)

Россия и FATF: каков риск попасть в "серый и черный списки" и чем это грозит (30.06.2023)

Украина настаивает на включении России в "черный список" FATF, который означает наличие проблем в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Пока организация не стала этого делать. Внесение в штрафные списки сильно бы ударило по финансовой системе РФ.
Экономика и бизнес30 июня 2023 г.03:23 мин.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

В Эстонии разгорелся скандал вокруг связей с РФ мужа Каи Каллас

В Эстонии разгорелся скандал вокруг связей с РФ мужа Каи Каллас

Президент Эстонии призвал премьер-министра дать разъяснения в связи с грузоперевозками в РФ, которыми занимается фирма, принадлежащая ее мужу. Оппозиция требует отставки Каллас.
Политика25 августа 2023 г.
Федеральная прокуратура Германии

В Германии задержан бизнесмен по подозрению в запрещенном экспорте в РФ

В Германии задержан бизнесмен по подозрению в запрещенном экспорте в РФ

По данным прокуратуры в Карлсруэ, бизнесмен Улли З. в 2015 году поставлял в Россию станки для серийного производства винтовок. Он был задержан во Франции и передан Германии.
Правосудие и закон24 августа 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Железная дорога на границе Калининграда и Литвы

Боррель сообщил о падении импорта из РФ в ЕС на 60 процентов

Конфликты27 августа 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Немецкие железные дороги

Инфраструктура, экономика, IT: какие проблемы есть в ФРГ

Инфраструктура, экономика, IT: какие проблемы есть в ФРГ

Политика26 августа 2023 г.
Логотип Facebook в глазу на фоне цифр двоичной системы

Какое влияние окажет Закон ЕС о цифровых услугах?

Какое влияние окажет Закон ЕС о цифровых услугах?

Цифровые технологии26 августа 2023 г.
Украинский военнослужащий на танке в Донецкой области

Война, день 548-й: Украина усиливает контрнаступление на юге

Война, день 548-й: Украина усиливает контрнаступление на юге

Конфликты25 августа 2023 г.
Во время саммита БРИКС в Йоханнесбурге китайский лидер Си Цзиньпин получил орден Южной Африки от ее президента Сирила Рамафосы

Расширение БРИКС: много геополитики, но пока мало экономики

Расширение БРИКС: много геополитики, но пока мало экономики

Экономика и бизнес25 августа 2023 г.
Наемник ЧВК "Вагнер" в столице ЦАР Банги

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

Конфликты25 августа 2023 г.
Карикатура: флаг Евросоюза, на котором вместо звезд - логотипы крупнейших интернет-платформ мира.

Новый закон в ЕС: интернет-гиганты против пропаганды?

Новый закон в ЕС: интернет-гиганты против пропаганды?

Цифровые технологии25 августа 2023 г.
На главную страницу