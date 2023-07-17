  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыЕвропа

Боррель: Росия использует голод как оружие

Ксения Польская Брюссель
2 ч. назад

Главный дипломат ЕС пообещал, что Евросоюз сделает все возможное для вывоза зерна из Украины. В Брюсселе проходит саммит ЕС и стран Латинской Америки, где обсуждается российская агрессия.

https://p.dw.com/p/4U0gA
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Жозеп Боррель на саммите ЕС - Латинская АмерикаФото: Francois Walschaerts/AP Photo/picture alliance

Решение Москвы не продлевать "зерновую сделку" совершенно неоправданно, заявил в понедельник, 17 июля, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите ЕС и стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Брюсселе. Он обвинил Россию в использованииголода в качестве оружия. "Это создаст массу проблем многим людям во всем мире. Мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы благодаря нашим "линиям солидарности" сделать украинское зерно доступным для людей", - пообещал главный дипломат ЕС. Обвинения, выдвинутые Москвой, он назвал "полной ерундой" и предлогом, не имеющим отношения к сделке.

Участвующие в двухдневном саммите 60 государств намерены подписать совместную декларацию, но до сих пор не договорились о формулировках, касающихся российской агрессии в Украине. "Я уверен, что мы найдем способ сказать то, что уже было сказано в Организации Объединенных Наций, - пояснил журналистам Жозеп Боррель. - Большего я не ожидаю: повторить то, что уже было сказано в ООН о российском вторжении в Украину".

ЕС борется с российским нарративом в Латинской Америке

Боррель признал, что за последние годы "европейцы не уделяли должного внимания латиноамериканцам", поэтому теперь Евросоюзу приходится реагировать "и учитывать новый геополитический сценарий с появлением Китая и новой ролью России". Во время подписания двусторонних меморандумов о взаимопонимании ЕС с отдельными странами Латинской Америки Жозеп Боррель каждый раз упоминал вторжение России в Украину и его влияние на мировой порядок, глобальную экономику и уровень жизни в разных странах мира. "Российская агрессия против Украины - это не только угроза миру и основным принципам Устава ООН. Она несет серьезнейшие глобальные экономические последствия, такие как рост цен на основные жизненные ресурсы - энергоносители и продовольствие, коснувшийся наиболее уязвимых стран. Это война, которая затрагивает всех нас", - сказал дипломат, обращаясь к министру иностранных дел Гондураса.

"Как вы знаете, мы живем в мире, который стал гораздо сложнее из-за российской агрессии против Украины", - добавил он, выступая перед делегацией из Сальвадора. А Эквадор, который является временным членом Совета Безопасности ООН, Жозеп Боррель поблагодарил за сотрудничество с ЕС: "Хочу отметить последовательность, с которой Эквадор действовал перед лицом российской агрессии против Украины".

Саммит проходит 17 и 18 июля в Брюсселе. Российская агрессия в Украине - одна из его основных тем, а Евросоюз стремится использовать эту площадку для борьбы с российским нарративом в Латинской Америке.

Смотрите также: 

Слабый Путин - угроза безопасности ЕС

 

Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Конец блокады: зерно начали вывозить из Украины. DW Новости (29.07.22)

Конец блокады: зерно начали вывозить из Украины. DW Новости (29.07.22)

Уже в пятницу порт Черноморск возле Одессы может покинуть первый за время войны корабль с украинским зерном - грузом, которого ждут по всему миру. С 24 февраля, когда Владимир Путин начал так называемую "спецоперацию по освобождению Донбасса", морские маршруты были заблокированы Россией. По итогам договоренностей в Стамбуле неделю назад зерно уже готовится к отправке.
Политика29 июля 2022 г.30:10 мин.
external

Россия и Украина наконец подписали соглашения по зерну: что это значит? DW Новости (22.07.2022)

Россия и Украина наконец подписали соглашения по зерну: что это значит? DW Новости (22.07.2022)

Последние два месяца все только и говорили о грядущем продовольственном кризисе из-за войны в Украине. И вот сегодня в Стамбуле было подписано соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу украинского зерна из черноморских портов. О чем договорились стороны? Подробности - в выпуске DW Новости.
22 июля 2022 г.28:01 мин.
external

Вопреки атаке на порт Одессы: Украина пытается экспортировать зерно (25.07.2022)

Вопреки атаке на порт Одессы: Украина пытается экспортировать зерно (25.07.2022)

В Киеве заявили, что Украина будет продолжать экспортировать пшеницу, несмотря на недавний ракетный удар РФ по порту Одессы. Корреспондент DW Ник Коннолли отправился на юг Украины, где встретился с людьми, которые пытаются вывезти украинское зерно различными нетрадиционными путями.
Политика25 июля 2022 г.03:29 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

На месте подрыва Крымского моста
Трансляция

Путин обещает "ответ России" на подрыв Крымского моста

Конфликты31 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ольга Тихомирова

Удар по Крымскому мосту. Конец зерновой сделки. DW Шоу

Удар по Крымскому мосту. Конец зерновой сделки. DW Шоу

Политика3 ч. назад60:17 мин.
Карикатура: карикатурный пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков с серпом в одной руке и связкой из колосьев пшеницы в другой говорит: "Зерновая сделка отменяется!"

Выход РФ из "зерновой сделки", или Серпом по договоренностям

Выход РФ из "зерновой сделки", или Серпом по договоренностям

Политика3 ч. назад
Контроль на границе Беларуси и Польши

Очереди и допросы: что происходит на границе РБ и Польши

Очереди и допросы: что происходит на границе РБ и Польши

Общество8 ч. назад
Акция протеста перед Олимпийским стадионом

Без секса и харизмы. Rammstein в Берлине

Без секса и харизмы. Rammstein в Берлине

Культура1 ч. назад
Работница на заводе в городе Хайань в восточнокитайской провинции Цзянсу

Плохие новости для РФ: рост ВВП в Китае слабый, нефть падает

Плохие новости для РФ: рост ВВП в Китае слабый, нефть падает

Экономика и бизнес1 ч. назад
В берлинском бассейне Prizenbad

Драки в бассейнах Берлина. Теперь за порядком следит полиция

Драки в бассейнах Берлина. Теперь за порядком следит полиция

Общество3 ч. назад
На главную страницу