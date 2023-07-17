Боррель: Росия использует голод как оружие

Решение Москвы не продлевать "зерновую сделку" совершенно неоправданно, заявил в понедельник, 17 июля, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите ЕС и стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Брюсселе. Он обвинил Россию в использованииголода в качестве оружия. "Это создаст массу проблем многим людям во всем мире. Мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы благодаря нашим "линиям солидарности" сделать украинское зерно доступным для людей", - пообещал главный дипломат ЕС. Обвинения, выдвинутые Москвой, он назвал "полной ерундой" и предлогом, не имеющим отношения к сделке.

Участвующие в двухдневном саммите 60 государств намерены подписать совместную декларацию, но до сих пор не договорились о формулировках, касающихся российской агрессии в Украине. "Я уверен, что мы найдем способ сказать то, что уже было сказано в Организации Объединенных Наций, - пояснил журналистам Жозеп Боррель. - Большего я не ожидаю: повторить то, что уже было сказано в ООН о российском вторжении в Украину".

ЕС борется с российским нарративом в Латинской Америке

Боррель признал, что за последние годы "европейцы не уделяли должного внимания латиноамериканцам", поэтому теперь Евросоюзу приходится реагировать "и учитывать новый геополитический сценарий с появлением Китая и новой ролью России". Во время подписания двусторонних меморандумов о взаимопонимании ЕС с отдельными странами Латинской Америки Жозеп Боррель каждый раз упоминал вторжение России в Украину и его влияние на мировой порядок, глобальную экономику и уровень жизни в разных странах мира. "Российская агрессия против Украины - это не только угроза миру и основным принципам Устава ООН. Она несет серьезнейшие глобальные экономические последствия, такие как рост цен на основные жизненные ресурсы - энергоносители и продовольствие, коснувшийся наиболее уязвимых стран. Это война, которая затрагивает всех нас", - сказал дипломат, обращаясь к министру иностранных дел Гондураса.

"Как вы знаете, мы живем в мире, который стал гораздо сложнее из-за российской агрессии против Украины", - добавил он, выступая перед делегацией из Сальвадора. А Эквадор, который является временным членом Совета Безопасности ООН, Жозеп Боррель поблагодарил за сотрудничество с ЕС: "Хочу отметить последовательность, с которой Эквадор действовал перед лицом российской агрессии против Украины".

Саммит проходит 17 и 18 июля в Брюсселе. Российская агрессия в Украине - одна из его основных тем, а Евросоюз стремится использовать эту площадку для борьбы с российским нарративом в Латинской Америке.

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