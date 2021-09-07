Боррель в Багдаде пытается решить проблему беженцев из Ирака

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о намерении укреплять отношения с Ираком. Вечером в понедельник, 6 сентября, он сообщил в Twitter о положительных итогах первого из двух дней визита в Багдад и встреч с высшим руководством Ирака. В частности, одной из тем переговоров с министром иностранных дел Фуадом Хусейном была проблема миграции, стороны договорились усилить сотрудничество в этой связи.

Между тем, агентство epd 7 сентября пишет, что Боррель похвалил готовность властей Ирака сотрудничать по урегулированию проблемы нелегальных мигрантов из этой страны, прибывающих в европейские страны с территории Беларуси. Стороны уже не впервые обсудили данную тему, а иракское руководство "шокировано" тем, что граждане страны поддаются на "ложные обещания скоро оказаться в Европе" и за большие денежные суммы оказываются у границ ЕС, указывает агентство.

Боррель настаивает на окончательной отмене рейсов из Багдада в Минск

По данным epd, Евросоюз настаивает на окончательном прекращении полетов из Ирака в Беларусь, приостановленном несколько недель назад. В ходе переговоров в Багдаде Боррель потребовал долгосрочной отмены соответствующих рейсов, пишет агентство со ссылкой на источники в ЕС. Кроме того, по этой информации Боррель призвал иракские власти принять нелегальных мигрантов обратно.

Минувшим летом власти Ирака и авиакомпания Iraqi Airways уже объявили о приостановке пассажирских полетов в Беларусь. Власти Ирака также вывезли часть прибывших в Беларусь нелегальных мигрантов.

Минувшим летом власти Ирака и авиакомпания Iraqi Airways объявили оприостановке пассажирских полетов в Беларусь. Власти Ирака также вывезли часть прибывших в Беларусь нелегальных мигрантов.

Страны Балтии и Польша обвиняют Беларусь в "гибридной войне"

В мае правитель Беларуси Александр Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций после захвата самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву, а затем в Польшу.

При этом конечной целью большинства нелегалов, по данным немецких спецслужб, является Германия. В этой стране на протяжении последних нескольких недель регистрировали рост числа нелегальных иммигрантов, прибывающих в страну из Беларуси, сообщила газета Die Welt со ссылкой на внутренний отчет, подготовленный ведомствами безопасности. С начала года федеральная полиция установила около 250 случаев противозаконного въезда лиц с территории Беларуси, практически во всех речь шла о гражданах Ирака. В Германии они оказывались с помощью контрабандистов.

Польша, Литва, Латвия и Эстония обвиняют Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток нелегалов "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьеров этих стран, обнародованном 23 августа. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима правителя Беларуси Лукашенко. Брюссель назвал одной из причин такого решения использование Минском мигрантов как инструмента против ЕС.

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