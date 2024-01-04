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Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Киеву ракет

Александра Иванова
4 января 2024 г.

Радослав Сикорский призвал усилить санкции против России и предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия "для уничтожения стартовых площадок и командных центров".

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (фото из архива)
Жозеп БоррельФото: Kenzo Tribouillard/AFP

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудили дальнейшую военную помощь Украине и сошлись во мнении, что эту поддержку необходимо увеличить, в том числе за счет предоставления Киеву ракет дальнего радиуса действия и противовоздушных ракет. Об этом глава европейской дипломатии рассказал в своем микроблоге в соцсети X вечером в среду, 3 января.

Боррель подчеркнул, что в ходе беседы он обменялся с Сикорским растущими опасениями по поводу усилившихся российских атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

Другой темой разговора стало усиление мер по противодействию обходу Россией санкций, "ведь значительно возросший европейский экспорт в третьи страны может быть реэкспортирован в Россию", поделился Боррель.

В свою очередь Сикорский на фоне массированных российских обстрелов Украины призвал "ответить Путину на языке, который он понимает": ужесточив санкции так, чтобы РФ не могла производить новые вооружения с помощью полученных через контрабанду компонентов, и предоставив Киеву ракеты дальнего радиуса действия "для уничтожения стартовых площадок и командных центров".

Обстрелы Белгорода и ряда городов Украины

Российские войска 29 декабря нанесли несколько массированных ударов по Киеву и другим городам Украины с применением ракет различных типов и беспилотных летательных аппаратов. В ответ украинские войска 30 декабря обстреляли ракетами Белгород, где погибли 24 человека, более 100 пострадали. В тот же день Россия обстреляла Харьков. Один из ударов пришелся по гостинице Kharkiv Palace, где проживали тогда журналисты немецкого телеканала ZDF. Двое из семерых сотрудников съемочной группы пострадали.

В ночь на 2 января российская армия также произвела массированный обстрел Киева и Харькова. В тот же день, по сведениям губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, произошел обстрел Белгорода, в ходе которого погиб мужчина. Еще 11 человек пострадали. Как отмечает Минобороны РФ, за сутки по Белгороду были нанесены три ракетных удара.

Ранним утром 3 января Гладков сообщил в Telegram, что российская система ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбила несколько воздушных целей на подлете к городу. По его данным, "под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа".

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