Боррель напомнил о насильственной аннексии Крыма

Спустя семь лет после аннексии украинского полуострова Крым Россией верховный представитель ЕС Жозеп Боррель напомнил о "твердой приверженности" Евросоюза "суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах". Европейский Союз "не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права", говорится в заявлении Борреля, распространенном в четверг, 25 февраля, его представителем Петером Стано.
Аннексия Крыма и Севастополя "остается прямым вызовом международной безопасности" и влечет за собой "серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств", указывается далее. При этом ЕС по-прежнему полностью привержен "полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер и сотрудничества в рамках международных форумов" и вновь призывает страны - члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, отметил далее Боррель.
Усиление милитаризации Крыма и изменение демографического состава
"Российская Федерация усиливает милитаризацию полуострова, в том числе проведением многочисленных военных учений и строительством военных кораблей, что продолжает негативно влиять на ситуацию в области безопасности в регионе Черного моря. В нарушение международного гуманитарного права Россия вынуждает жителей Крыма принимать российское гражданство и проходить службу в своих вооруженных силах", - подчеркивается в заявлении. Жозеп Боррель также указал, что аннексия Крыма оказала негативное воздействие на стабильность всего региона, о чем свидетельствует, в частности применение военной силы РФ против Украины 25 ноября 2018 года.
Одновременно Боррель призвал российские власти покончить с попытками изменить демографический состав населения Крыма посредством переселения на полуостров населения РФ и осудил строительство моста через Керченский пролив без согласия Украины. "Это дальнейшие шаги по насильственной интеграции с Россией неправомерно аннексированного полуострова и очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив в Азовское море и выход из него в соответствии с международным правом", - подчеркнул главный дипломат ЕС.
Ухудшение ситуации с правами человвека
Он также указал на значительное ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и напомнил о принятом в январе решении Европейского суда по правам человека в этой связи. "Жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями основных свобод, в частности свободы выражения мнений, свободы религии или убеждений, свободы ассоциации и права на мирные собрания. Журналисты, правозащитники и адвокаты защиты при выполнении своей работы сталкиваются с вмешательством и запугиванием. Продолжается неприемлемое преследование крымских татар, оказание на них давления и серьезное нарушение их прав", - указал он далее.
Боррель призвал гарантировать всем этническим и религиозным общинам в Крыму "возможность поддерживать и развивать свою культуру, образование, идентичность и историко-культурные традиции, которые неправомерная аннексия подвергает угрозе". Кроме того, "необходимо тщательно расследовать все находящиеся на рассмотрении дела о таких нарушениях и злоупотреблениях в сфере прав человека, как насильственные исчезновения, пытки и убийства, насилие, политически мотивированное судебное преследование, дискриминация и притеснение", отмечается в заявлении.
Освобождение политзаключенных
Глава европейской дипломатии тажке призвал незамедлительно освободить всех задержанных на в Крыму и осужденных в нарушение международного права, в том числе Эмира-Усейна Куку и пяти других фигурантов данного дела, Олега Приходько, Энвера Омерова, Ризу Омерова и Айдера Джаппарова. Также необходимо отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, призвал далее Боррель.
Заявление приурочено к семилетию неправомерной аннексии Крыма Россией в 2014 году и к отмечаемому в Украине 26 февраля Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
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Автор: Игорь Бурдыга