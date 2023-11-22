Боррель: Критика Израиля - это не антисемитизм

Право критиковать израильское правительство и военные действия Израиля в секторе Газа, не будучи при этом "обвиненными в нелюбви к евреям", должно сохраняться, заявил глава европейской дипломатии.

Право критиковать израильское правительство и военные действия Израиля в секторе Газа, не будучи при этом "обвиненными в нелюбви к евреям", должно сохраняться, заявил, выступая в Европейском парламенте в среду, 22 ноября, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Одновременно он подчеркнул, что "демонстрации, показывающие уродливое лицо антисемитизма, не помогают палестинскому делу", а, наоборот, мешают ему. "Должна быть возможность признать право Израиля на самооборону и в то же время быть возмущенным тем, что происходит с гражданским населением в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан", - сказал Боррель. "Должна быть возможность защищать право палестинцев на собственное государство, не прослыв при этом антисемитом", - добавил глава европейской дипломатии.

ЕС продолжает вырабатывать общую позицию по конфликту

Атаку террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября Жозеп Боррель назвал "крупнейшим еврейским погромом со времен Второй мировой войны". Ответные боевые действия в Газе, по его словам, оборачиваются "беспрецедентной гуманитарной катастрофой".

Боррель добавил, что выработка общей позиции ЕС продолжается. До сих пор были "разные заявления отдельных государств-членов о том, как осуществляется право Израиля на самооборону", но не было общей позиции, объяснил он.

Военного решения конфликта не может быть, считает Боррель. По его словам, оба народа должны жить вместе при поддержке международного сообщества. Эта поддержка до сих пор отсутствует, констатировал он.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения в секторе Газа погибли более 14 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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