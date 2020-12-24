Бородач-чемпион показал, что борода - маске не помеха (фото)

Лайнфельден-Эхтердинген • В последние годы многодневная небритость, бороды и усы прочно вошли в моду - были трендом, а стали частью современных образов в разной рекламе и так далее. Но из-за пандемии некоторые мужчины добровольно-вынужденно от них отказались - сбрили ради удобства ношения масок и повышения эффективности защиты, чтобы маски лучше прилегали к лицу.

Однако многократный победитель европейских и мировых первенств бородачей из немецкого города Лайнфельдена-Эхтердингена расставаться с предметом своей особой гордости не собирается. В интервью информационному агентству dpa 63-летний Юрген Буркхард (Jürgen Burkhardt) рассказал, что в начале пандемии пытался пользоваться прозрачными защитными визирами, но они быстро запотевали. Затем для него подходящие маски сшили специально по заказу, но он также без труда научился надевать и респиратор класса фильтрации FFP2 - так, чтобы он хорошо прилегал, обеспечивая предусмотренную защиту.

Респиратор FFP2 и борода. Фотографии

Продление локдауна в Германии

Во вторник, 19 января, канцлер ФРГ и главы федеральных земель решили продлить локдаун до 14 февраля. В магазинах и общественном транспорте в Германии будет предписано ношение медицинских масок. Работодателям следует расширить возможности дистанционной работы.

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