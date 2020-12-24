 Бородач-чемпион показал, что борода - маске не помеха (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 20.01.2021

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По Германии

Бородач-чемпион показал, что борода - маске не помеха (фото)

Что делать во время пандемии мужчинам, которые ни за что не хотят расставаться со своими бородами?

Юрген Буркхард показывает маску, сшитую для него специально

Юрген Буркхард показывает маску, сшитую для него специально

Лайнфельден-Эхтердинген • В последние годы многодневная небритость, бороды и усы прочно вошли в моду - были трендом, а стали частью современных образов в разной рекламе и так далее. Но из-за пандемии некоторые мужчины добровольно-вынужденно от них отказались - сбрили ради удобства ношения масок и повышения эффективности защиты, чтобы маски лучше прилегали к лицу.

Однако многократный победитель европейских и мировых первенств бородачей из немецкого города Лайнфельдена-Эхтердингена расставаться с предметом своей особой гордости не собирается. В интервью информационному агентству dpa 63-летний Юрген Буркхард (Jürgen Burkhardt) рассказал, что в начале пандемии пытался пользоваться прозрачными защитными визирами, но они быстро запотевали. Затем для него подходящие маски сшили специально по заказу, но он также без труда научился надевать и респиратор класса фильтрации FFP2 - так, чтобы он хорошо прилегал, обеспечивая предусмотренную защиту.

Респиратор FFP2 и борода. Фотографии

Юрген Буркхард
Юрген Буркхард
Юрген Буркхард
Юрген Буркхард
Юрген Буркхард

Продление локдауна в Германии

Во вторник, 19 января, канцлер ФРГ и главы федеральных земель решили продлить локдаун до 14 февраля. В магазинах и общественном транспорте в Германии будет предписано ношение медицинских масок. Работодателям следует расширить возможности дистанционной работы.

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    Автор: Максим Нелюбин


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