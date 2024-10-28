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ПолитикаРоссия

Борис Вишневский складывает депутатские полномочия

Екатерина Венкина
28 октября 2024 г.

Вишневский, объявленный властями РФ "иноагентом", сообщил о сложении депутатских полномочий и прекращении работы в Заксобрании Санкт-Петербурга.

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Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский
Борис Вишневский (фото из архива)Фото: DW/V.Izotov

Борис Вишневский, объявленный российскими властями "иноагентом", сообщил о сложении депутатских полномочий и прекращении с 30 октября работы в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Соответствующую запись Вишневский оставил в понедельник, 28 октября, в Telegram.

"С решением Минюста, объявившего меня "иностранным агентом", я категорически не согласен. Понимая, что добиться справедливости и законности по политическим делам сегодня практически невозможно, оспариваю это решение в суде и продолжу это делать, защищая свое доброе имя и репутацию", - написал Вишневский.

При этом он добавил, что вынужден отказаться от полномочий из-за действующего законодательства.

Фракция "Яблока" в Заксобрании продолжит работу

Фракция партии "Яблоко" в Заксобрании Петербурга продолжит работу. Политическая сила последовательно выступала против репрессивного законодательства, которое, по его мнению, "ведет к диктатуре", написал Вишневский, добавив, что законы об "иноагентах" должны быть отменены.

Политик был внесен в перечень Минюста 29 марта. По версии ведомства, он "принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против специальной военной операции (войны России против Украины. - Ред.)".

Дело в отношении Вишневского

Позднее, 26 апреля, на Вишневского завели дело по статье об участии в деятельности "нежелательной" организации. Речь шла о движении в защиту прав избирателей "Голос".

"Российские правоохранители считают, что "Голос" входит в Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), которую признали "нежелательной" осенью 2021 года,  - пояснял правозащитный проект "ОВД-Инфо". - "Голос" приостановил свое членство в ENEMO уже на следующий день, но участников движения регулярно преследуют из-за предполагаемых связей с сетью". Что именно власти РФ посчитали "участием" Вишневского в деятельности "Голоса", не указано.

В ноябре 2023 года Борис Вишневский опубликовал на сайте партии "Яблоко" статью "Выбираем жизнь", где говорилось, что прекратить огонь в войне в Украине - это "обязанность российского политика сегодня".

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