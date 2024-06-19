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Надеждин отказался от депутатского мандата в Долгопрудном

Евгений Жуков
19 июня 2024 г.

По данным СМИ, Борис Надеждин отказался от мандата в подмосковном Долгопрудном ради возможности быть наблюдателем на осенних выборах.

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Борис Надеждин
Борис НадеждинФото: Artem Priakhin/SOPA/Zuma/picture alliance

Политик Борис Надеждин, которому на выборах в марте 2024 года было отказано в регистрации кандидатом в президенты РФ, сложил с себя полномочия депутата города Долгопрудный в Московской области. Как сообщает в среду, 19 июня, Telegram-канал "Выборы, всем ЦЫК!", об этом сам Надеждин заявил на заседании городского совета.

Собеседник издания из окружения Надеждина пояснил, что политик отказался от депутатского мандата, чтобы иметь возможность быть наблюдателем на осенних выборах.

Telegram-каналу Brief Борис Надеждин заявил, что принял это решение "не под внешним давлением". По его словам, он не будет баллотироваться нигде, кроме Подмосковья, в том числе на выборах в Мосгордуму. При этом Надеждин намерен поддерживать по всей стране оппозиционных кандидатов, разделяющих его платформу.

Накануне команда Бориса Надеждина вместе с партией "Гражданская инициатива" запустила сайт "ЕДГ 2024", посвященный предстоящим осенью выборам, на котором можно узнать о кандидатах, поддержанных коалицией, и поставить за них подпись.

Единый день голосования в России пройдет 8 сентября 2024 года.

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