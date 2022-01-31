Борис Джонсон отменил поездку в Японию из-за Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил поездку в Японию, запланированную на середину февраля. "Совершить эту поездку для Джонсона представляется трудным, поскольку между Западом и Россией растет напряженность из-за Украины", - пишет в понедельник, 31 января, в этой связи онлайн-издание Nikkei Asia. По сведениям журналистов, решение об отмене визита Джонсона в сложившейся ситуации было принято совместно правительствами Японии и Соединенного Королевства.

Ранее в тот же день об отмене визита Джонсона в Японию сообщило японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве страны. "Британское и японское правительства координировали свои действия, однако британская сторона предложила отменить визит в Японию по причине обострившейся ситуации в Украине и якобы имеющейся информации об участии господина Джонсона в вечеринках, нарушающих ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом", - указывает агентство.

Отмечается, что в Японии у главы британского кабинета была запланирована встреча с премьер-министром страны Фумио Кисидой. По данным Nikkei Asia, на ней политики намеревались обсудить дальнейшее сотрудничество их стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кабинет Японии опровергает информацию о визите Джонсона

Между тем генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на брифинге утром 31 января опроверг информацию о готовящемся визите Бориса Джонсона в Великобританию. "Нет никаких признаков того, что визит (Джонсона. - Ред.) в Японию координируется", - цитирует Мацуно агентство Kyodo. Генсек японского кабмина добавил, что его страна придает большое значение отношениям с Великобританией, которая является для Японии глобальным стратегическим партнером.

Смотрите также:

Как в Великобритании закончился бензин Заправки в Великобритании сегодня выглядят так... Британским водителям сейчас не позавидуешь. Ведь при необходимости пополнить бак они оказываются в одной из двух возможных ситуаций. Вариант первый: гигантская очередь на заправке, простоять в которой можно несколько часов.

Как в Великобритании закончился бензин ...или так Вариант второй: на заправке нет ни одной живой души. Потому что ни дизеля, ни бензина там тоже нет. Вот как на этой АЗС на западе Лондона.

Как в Великобритании закончился бензин Хаос и закупки впрок На многих заправках царит хаос, терпение водителей на пределе. Нередко им приходится простаивать в очереди по несколько часов, чтобы потом услышать, что последний имевшийся в наличии бензин только что закончился. Стоит ли удивляться, что такие ситуации ведут к конфликтам, иногда даже дракам?

Как в Великобритании закончился бензин Цель так близко - и так далеко Эта очередь из автомобилей перед одной из заправок в городе Ашфорд в графстве Кент насчитывает более 100 машин. Между тем британские СМИ показывают драматичные кадры. Например, как некий водитель угрожает своему "сопернику" ножом. Другие сцены заставляют улыбнуться. Так, одна женщина опорожнила у заправки бутылку с питьевой водой и наполнила ее бензином.

Как в Великобритании закончился бензин По воду? Нет - за бензином! Подобную изобретательность проявляют и другие водители. Иногда кажется, что британцы используют любые емкости, которые можно наполнить горючим. Интересно, как этот мужчина собирается вклиниться в очередь к бензоколонке?

Как в Великобритании закончился бензин Хотя бы у кого-то здесь хорошее настроение У этого водителя на шоссе М3 в западной части Лондона, судя по всему, отличное настроение. А вот у большинства других водителей в Великобритании - нет. Некоторым автомобиль необходим, чтобы добраться до работы. Поэтому в стране уже ведут дискуссию о праве представителей определенных профессий - например, врачей - на приоритетное обслуживание. На некоторых заправках такое правило уже действует.

Как в Великобритании закончился бензин Ограниченный объем продажи бензина в "одни руки" Подчас можно наблюдать, как к заправке, огибая общую очередь, подъезжают полицейские машины. Стражей правопорядка можно понять: пешком добираться до места вызова им было бы непросто. Некоторые заправки продают не больше определенного объема топлива на клиента. Например, на этой АЗС можно залить бензина или дизеля лишь на 30 фунтов (35 евро).

Как в Великобритании закончился бензин Извините, не работает В некоторых регионах, по данным Британской ассоциации автозаправочных станций PRA, стоят пустыми до 90% бензоколонок. При этом, по сообщениям операторов АЗС Shell, BP и Esso, на британских нефтеперерабатывающих заводах запасов топлива достаточно. Причина дефицита - в нехватке водителей грузовиков, из-за чего невозможно поставлять необходимые объемы горючего от топливных компаний к заправкам.

Как в Великобритании закончился бензин Причина дефицита - нехватка водителей грузовиков По данным профсоюза Road Haulage Association, в Великобритании не хватает сейчас около 100 тысяч водителей грузовиков. Одна из главных причин этого - "Брекзит", ведь многие водители уехали к себе на родину, в страны ЕС, и больше не вернулись в Соединенное Королевство из-за пандемии коронавируса.

Как в Великобритании закончился бензин "Брекзит" и коронавирус Некоторые фирмы по логистике из континентальной Европы из-за "Брекзита" больше не доставляют грузы в Великобританию. Между тем из-за пандемии в королевстве не были своевременно проведены экзамены на курсах подготовки водителей грузовиков. Со своей стороны, правительство Соединенного Королевства утверждает, что основная причина "бензинового кризиса" - в панике у населения и закупках впрок.

Как в Великобритании закончился бензин Помощь военных и иностранные водители Чтобы справиться с кризисом, правительство Великобритании распорядилось задействовать военных для доставки горючего на заправки. Кроме того, армейские инструкторы по вождению будут помогать в организации сдачи экзаменов на категорию С в дополнительные дни. Одновременно с этим Лондон хочет выдать 5000 виз водителям-иностранцам, чтобы избежать логистического коллапса перед Рождеством.

Как в Великобритании закончился бензин Извинения за отсутствие горючего Скоро подобные плакаты на заправках должны снова исчезнуть. Первые водители-иностранцы, получившие визу по упрощенной схеме, смогут начать работу в Британии уже в октябре. Однако планируется, что эта виза истечет в канун Рождества. Поможет ли эта временная мера долгосрочно побороть дефицит бензина в стране - не ясно.

Как в Великобритании закончился бензин Ура! На мою долю хватило! Эта женщина радуется так, как будто выиграла в лотерею. Причина: бак машины снова полон. Теперь главное: экономно расходовать топливо.

Как в Великобритании закончился бензин Решение проблемы Тонкий английский юмор? Нет, спасительная смекалка. Когда автомобиль отказывается ехать дальше из-за пустого бака, можно просто пересесть в седло - или на повозку. Автор: Марко Мюллер, Елена Гункель

