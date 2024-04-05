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ПреступностьЕвропа

Большинство банд в Европе прикрываются легальным бизнесом

Александра Иванова
5 апреля 2024 г.

Европол впервые проанализировал деятельность более 821 банды в Европе, сфокусировавшись на методах работы преступников и путях легализации доходов.

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Во время презентации доклада Европола о детельности самых опасных банд в Европе
Во время презентации доклада Европола о детельности самых опасных банд в ЕвропеФото: Virginia Mayo/AP/picture alliance

Около 86 процентов крупных преступных формирований, работающих в Европе, прикрывают свою деятельность "легальными деловыми структурами" - в первую очередь, в сфере строительства, недвижимости, а также логистики и гостиничного бизнеса. Такие выводы содержатся в докладе Европола, где впервые была проанализирована информация о 821 преступном формировании в Европе. Этот объемный документ был представлен в пятницу, 5 апреля, в Гааге.

Указывается, что сфера преступной деятельности банд, оказавшихся в сфере внимания авторов доклада, охватывает широкий спектр - от продажи дурманящих препаратов до торговли людьми. Основной деятельностью большинства банд, однако, является наркобизнес, следует из документа, а главными "площадками" для него  - Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Испания. Между тем за пределами Европы "координирующим центром" для подобных преступных формирований, в последнее время выступает Дубай.

Прикрытие - через недвижимость и ночные клубы

Что касается использования законного бизнеса как прикрытия для преступной деятельности, то, согласно докладу Европола, для отмывания денег особенно часто прибегают к сделкам с недвижимостью, а торговля людьми, продажа наркотиков и осуществление шантажа, как правило, связаны с работой ночных клубов.

"Этот картографический отчет является одним из ключевых результатов председательства Бельгии в Совете Европейского Союза, который решительно поддержал усилия Европола в этом направлении. Он станет важным инструментом для дальнейшей борьбы с организованной преступностью, которая является одним из главных приоритетов ЕС, как указано в недавней "дорожной карте", представленной Европейской комиссией", - подчеркивается на сайте Европола.

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Доклад Европола о самых опасных бандах в Европе

DECODING THE EU’S MOST THREATENING CRIMINAL NETWORKS
www.europol.europa.eu