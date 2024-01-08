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Для немцев войны в Украине и Израиле - главные события года

Евгений Жуков
8 января 2024 г.

Примерное равное число немцев считают главными событиями 2023 года две войны - на Ближнем Востоке и в Украине (соответственно 37 и 36 %). 7 процентов респондентов включили в число пяти важнейших событий смерть Пригожина.

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Тушение пожара на газопроводе в Киеве после российского ракетного удара, 2 января 2024 г.
Тушение пожара на газопроводе в Киеве после российского ракетного удара, 2 января 2024 г.Фото: Evgeniy Maloletka/ap/dpa/picture alliance

Большинство жителей Германии относят войны в Украине и на Ближнем Востоке к важнейшим событиям минувшего года. Так, 37 процентов участников социологического опроса назвали одним из "событий года" нападение террористов ХАМАС на Израиль и последующую войну в секторе Газа и почти столько же респондентов (36 процентов) - продолжающуюся войну в Украине, сообщил в понедельник, 8 января, кёльнский институт изучения общественного мнения YouGov.

В число еще 39 событий 2023 года, которые предлагались на выбор участникам исследования, вошли, к примеру, сильные землетрясения в Турции и Сирии (21 %) и в Марокко (8 %), коронация британского короля Карла III (12 %), смерть певицы Тины Тёрнер (11 %). 7 процентов опрошенных причислили к наиболее значимым происшествиям года гибель владельца российской "Группы Вагнера" Евгения Пригожина.

Жители ФРГ разделились в оценке ушедшего года: чуть меньше половины (48 процентов) заявили, что он был для них довольно хорошим или даже очень хорошим. Для 45 процентов же, напротив, это был скорее плохой или очень плохой год. Наиболее негативную оценку давали представители самой старшей возрастной группы: 52 процента респондентов в возрасте 55 лет и старше охарактеризовали прошедший год как скорее плохой или очень плохой.

По данным YouGov, в репрезентативном онлайн-опросе о "событии года", проводившемся 15-18 декабря, приняли участие 2159 человек, которые могли для ответа выбрать до пяти пунктов. По вопросу об отношении к 2023 году в целом были с 22 декабря по 2 января опрошены 24 511 жителя Германии.

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