Большинство немцев боятся распространения войны в Украине

На 343-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 1 февраля (время московское).

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не видит смысла в присутствии российских послов в странах Евросоюза. "В большинстве случаев это уже не институт дипломатии, а институт пропаганды, покрывающий военные преступления и в целом продвигающий геноцидную повестку", - заявил он 31 января в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Эстонии и Польши.

Литва снизила дипломатические отношения с Россией в апреле 2022 года после сообщений об убийствах в Буче. Таллинн и Рига объявили о решении выслать из своих стран российских послов на минувшей неделе.

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Служба безопасности Украины обвиняет бывшего чиновника Минобороны в растрате более 100 млн гривен (в пересчете почти 2,5 млн евро) госсредств. По материалам следствия, на эту сумму экс-глава Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства обороны закупил для ВСУ почти 3 тысячи бронежилетов. Однако, по данным независимых экспертиз, закупленные изделия не соответствуют требованиям IV класса бронежилетов и не могут должным образом защитить украинских воинов, указывается в сообщении СБУ . Подозреваемому инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса Украины: о препятствовании деятельности ВСУ и других военных формирований, о присвоении или растрате имущества, и о совершении уголовного преступления группой лиц. По ним предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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Большинство жителей Германии обеспокоены тем, что война в Украине может распространиться за ее территорию. Об этом заявили 72 процента участников опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу телеканалов RTL и ntv. Многие респонденты опасаются также ухудшения в связи с войной экономических условий в Германии (62%) или финансового положения собственной семьи (40%). 34 процента участников опроса боятся, что Германия также может подвергнуться вторжению со стороны России.

Хроника событий 1 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 31 января 14.00 - 23.59 >>>

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