Большинство американцев мало знают о Холокосте

Большинство граждан США в возрасте от 18 до 39 лет знают немногое о Холокосте. Это следует из опроса, проведенного организацией Claims Conference, которая содействует восстановлению еврейских общин в Европе. Его результаты были обнародованы в среду, 16 сентября.

Так, почти две трети (63 процента) респондентов не знали об убийстве 6 млн евреев, а каждый третий (36 процентов) опрошенный считал, что во время Холокоста погибли не больше 2 млн человек. Кроме того, около половины (48 процентов) респондентов не смогли назвать ни один из 40 000 лагерей и еврейских гетто в Европе.

Лучше всего о трагических результатах Холокоста осведомлены в Висконсине, а хуже всего - в Арканзасе, выяснили авторы исследования. Это первый опрос подобного рода, охвативший все 50 штатов.

Исследователи особо обеспокоены тем, что 11 процентов участников опроса считают самих евреев причиной трагедии. Чаще всего такая точка зрения встречалась в штате Нью-Йорк (19 процентов). При этом 59 процентов считают, что подобное Холокосту событие может произойти снова. Составители расценивают этот результат как "тревожный признак времени".

"Предать гласности истории переживших"

Президент организации Гидеон Тейлор назвал результаты "тревожным звонком" для всего общества и "дорожной картой" для действий чиновников. Необходимо как можно скорее "предать гласности истории переживших Холокост, пока они еще с нами", подчеркнул Тейлор.

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