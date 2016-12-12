Больше, чем "Фауст"... Что подарил миру великий Гёте?28 августа 2024 г.
28 августа 2024 года исполняется 275 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832). Гёте был одной из самых образованных и разносторонних личностей всех времен. Показатель тому - наследие этого немецкого поэта, драматурга, романиста, ученого-энциклопедиста, государственного деятеля, театрального режиссера и критика.
Язык Гёте
В 1946-1947 годах в Берлине стартовал проект по созданию "Словаря языка Гёте" ("Goethe-Wörterbuch"). Первый том был издан через двадцать лет. Работа продолжается до сих пор. Многотомное издание содержит сейчас более 93 тысяч словарных статей, подготовленных на основе анализа произведений, писем и других документов.
Государственный деятель
Гёте было всего 26 лет, когда он начал заниматься государственной деятельностью - стал членом герцогского Тайного совета в Веймаре. В сфере ответственности были военное и горное дело, а также строительство дорог. Гёте стремился привести в порядок опустошенную казну. Чтобы добиться этого, он пошел на радикальные меры - в частности, наполовину сократил поглощавшие громадные суммы войска.
Верный друг
Это здание в живописном веймарском парке стало резиденцией Гёте , когда великий герцог Карл Август (Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach) назначил его на должность министра финансов. Карл Август был не только работодателем Гёте, но и его близким другом, причем на протяжении более чем полувека. Бывало, они конфликтовали, поскольку Гёте всегда занимал независимую позицию и говорил то, что думал. Но именно великий герцог пожаловал ему в 1782 году дворянское звание.
Естествоиспытатель
На службе при веймарском дворе в Тюрингии дел у Гёте было невпроворот. Тем не менее, он находил время и для других занятий. Его сильно увлекали геология, ботаника, минералогия, остеология. Гёте является одним из основателей морфологии растений - науки о закономерностях строения и процессах формообразования растений.
Путешественник
К 1786 году Гёте столь насытился министерской службой, что решил бросить все и отправиться в поездку по Италии. Во время путешествия, продолжавшегося два года, он сильно увлекся искусством античности и итальянского Возрождения. Под их влиянием Гёте написал такие драматические произведения, как "Ифигения в Тавриде", "Эгмонд", "Торквато Тассо".
Садовод
А еще Гёте обожал цветы, в особенности мальву. Интересно то, что этот садовод-любитель, никогда не бывавший в Англии, пребывал в восторге от традиций английского садоводства. В соответствии с ними он даже создал собственный сад. В этом же стиле Гёте оформил и веймарский парк на реке Ильм. Под его руководством здесь было возведено здание, получившее название "Римский дом".
Поэт-любовник
Это портрет Кристианы Вульпиус (Christiane Vulpius) - любовницы, а позже супруги Гёте. Многие недоумевали по поводу того, что он жил с этой необразованной, да еще и не отличавшейся красотой простушкой. Для Гёте же она была и возлюбленной, и музой, вдохновившей на создание знаменитого цикла любовных стихотворений "Римские элегии", в которых лирик позволил себе немало вольности и откровений.
Руководитель театра
Более двух десятков лет Гёте занимал пост руководителя веймарского придворного театра. Поначалу он сам участвовал и в представлениях. Иногда вместе с ним в этих спектаклях даже играл его близкий друг - герцог Карл Август. При Гёте этот театр стал одной из ведущих сцен в немецких землях.
Творческий союз с Шиллером
Иоганн Вольфганг фон Гёте и Фридрих Шиллер (Friedrich von Schiller) - два великих немецких классика, друживших и сотрудничавших друг с другом. Хотя поначалу Шиллер называл Гёте "бесчувственным эгоистом", а Гёте классифицировал свой союз с Шиллером как "неудачную встречу". Гёте и Шиллер стали олицетворением Веймарской классики - основанного ими направления в немецкой литературе и культуре.
Исследователь цвета
Свыше двух десятилетий Гёте занимался изучением феномена цвета. Итогом его исследований стала книга "К теории цвета" ("Zur Farbenlehre"), изданная в 1810 году. В этом щедро снабженном иллюстрациями двухтомнике Гёте изложил свои взгляды на природу цвета и рассмотрел вопросы, связанные с восприятием цвета. Научный мир того времени учение Гёте не особенно заинтересовало. Автор был сильно разочарован.
Посредник между Востоком и Западом
Источником вдохновения Гёте служили отнюдь не только Италия и античность. Ко всему прочему, он занимался изучением арабского и персидского языков, читал Коран, увлекался творчеством выдающегося персидского поэта Хафиза Ширази. Интерес к Востоку подвигнул Гёте на создание сборника стихотворений "Западно-восточный диван".
Искатель "высшей правды"
Насколько автобиографична трагедия "Фауст" - труд всей жизни Гёте? Этим вопросом задаются многие. Однозначного ответа на него нет. Но, как бы то ни было, у автора и героя этого великого произведения есть немало общего, а главное, что их роднит, - они оба пытались постичь "вселенскую внутреннюю связь", пребывали в поисках "высшей правды"…