G7 хочет ограничить экспорт необработанных алмазов из РФ

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 мая.

На 449-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 18 мая (время московское).

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Telegram-каналы пишут о взрывах в Харькове, в регионе объявлена воздушная тревога.

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Британская разведка объяснила запрет российским чиновникам увольняться во время войны. "Помимо того, что власти обеспокоены пробелами в возможностях госаппарата, которые останутся после ухода чиновников в отставку, власти, вероятно, также пытаются предотвратить любое впечатление пораженчества и укрепить чувство коллективной ответственности за войну", - отмечается в сообщении Минобороны Великобритании в Twitter. Ранее стало известно, что Кремль намерен запретить региональным чиновникам, силовикам и членам администрации президента увольнятся со своих постов.

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Народная артистка СССР Алла Пугачева направила в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, где проходит заседание по делу Евгения Ройзмана, обвиняемого в повторной "дискредитации" ВС РФ. письмо в поддержку бывшего мэра города. Обращение опубликовал Telegram-канал "E1.RU | Новости Екатеринбурга" По мнению Пугачевой, политик является "настоящим патриотом", "живущим интересами граждан не только своего региона, но и интересами граждан всей страны". "Как пишет Telegram-канал, судья Николай Тараненко вернул документ адвокату Ройзмана Владиславу Иджапову со словами: "Обращение Пугачевой является непроцессуальным и не исследуется".

G7 хочет ограничить экспорт необработанных алмазов из РФ

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Группа ведущих демократических промышленных стран хочет ограничить экспорт необработанных алмазов из России, который приносит казне РФ миллиарды долларов. Соответствующая декларация должна быть принята на саммите G7 в японской Хиросиме, сообщает агентство dpa со ссылкой на дипломатические круги.

Хроника событий 18 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 17 мая 14.00 - 23.59 >>>

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