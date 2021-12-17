 Болгария 2021: почему там так много антиваксеров? Европа в фокусе | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 10.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все сюжеты

Болгария 2021: почему там так много антиваксеров? Европа в фокусе

Также в программе: Компост из человеческих останков - неуважение к успопшим или блестящая идея?

Смотреть видео 26:19

Другие сюжеты в медиатеке

Загадка санкций ЕС, или Чем рискует Путин в случае новой агрессии в Украине. DW Новости (17.12.2021) 17.12.2021

Антиваксеры в России: почему их так много? Объясняет психолог (24.11.2021) 24.11.2021

Врачи в России зовут антипрививочников в реанимации и морги 24.11.2021

В Бразилии не успевают хоронить жертв коронавируса (14.05.2020) 14.05.2020

Другие сюжеты в рубрике: Европа в фокусе

Ковид-катастрофа в Германии: почему ФРГ накрыла четвертая волна. Европа в фокусе 02.12.2021

Россия: 30 лет после распада СССР. Европа в фокусе 25.11.2021

Катастрофа с ковидом: Европу накрыла четвертая волна пандемии. Европа в фокусе 18.11.2021

Смерть из-за загрязнения воздуха? Об экологической обстановке в больших городах. Европа в фокусе 11.11.2021

Читайте также

Der Fotopreis der Rückblende - Foto von Christian Mang. Aufnahme von Demonstrantinnen ohne Mund-Nasen-Schutz, die während Protesten gegen die Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie Polizisten anschreien. An der „Hygienedemonstration“ auf dem Rosa-Luxemburg-Platz am 18. April 2020 in Berlin beteiligen sich trotz Kontakt- und Demonstrationsverbot mehrere hundert Menschen. +++ dpa-Bildfunk +++ ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung über die Preisverleihung und nur bei Nennung der Quelle.

Антиваксеры в Германии: что делать с агрессивным меньшинством? 07.12.2021

В ФРГ на фоне дискуссии об обязательной вакцинации от коронавируса участились выходки радикальных противников прививок. Некоторые политики даже сравнивают их с нацистскими штурмовиками.

Standbilder aus DW-Interview, ukrainischer Kinderarzt Eugen Komarowsky.

Доктор Комаровский: Надо сделать так, чтобы не вакцинироваться было стыдно и дорого 29.10.2021

Как убедить людей в необходимости прививки от коронавируса и какими двумя способами можно спасти тысячи жизней в разгар пандемии? Интервью DW c врачом-педиатром и телеведущим Евгением Комаровским.

Des personnes manifestent contre la loi Covid-19 avec la presence des Freiheitstrychler lors d'un rassemblement le samedi 13 novembre 2021 a Geneve. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

Что и кто стоит за протестами против антиковидных мер в Европе? 10.12.2021

В связи с ужесточением антиковидных мер протесты во многих европейских городах также набирают обороты. Кто стоит за протестным движением и что объединяет людей на митингах?

A man receives a dose of the Sputnik V (Gam-COVID-Vac) vaccine against the coronavirus disease (COVID-19) in a carriage of the Academician Fyodor Uglov medical train, at a railway station in the town of Tulun in Irkutsk Region, Russia March 16, 2021. REUTERS/Evgeny Kozyrev

Ковид в Татарстане: новые ограничения, QR-коды и протест недовольных 25.10.2021

Власти Татарстана вводят новые ограничения из-за пандемии COVID-19, а жители республики подают на них в суд. Они считают принимаемые в борьбе с коронавирусом меры неконституционными.