Более половины жителей Земли не имеют доступа к социальной защите

Более половины жителей планеты - 4,1 миллиарда человек - не имеют доступа к какой-либо форме социальной защиты. Такие данные представлены в докладе Международной организации труда (МОТ), опубликованном в среду, 1 сентября.

В 2020 году лишь 46,9 процента населения Земли смогли воспользоваться хотя бы одной из мер поддержки в сферах здравоохранения и получения дохода, отмечают эксперты МОТ. Среди прочего речь идет о случаях, связанных с наступлением старости, безработицей, болезнями, утратой трудоспособности, материнством, потерей основного кормильца семьи или многодетностью.

В Африке соцзащитой охвачены менее 18 процентов жителей

Составители отчета особо выделяют неравномерный охват населения разных регионов мерами соцзащиты. Так, в странах Европы и Центральной Азии доступ как минимум к одному варианту социальной поддержки есть у 84 процентов населения, в Северной и Южной Америках - у 64,3 процента, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - у 44 процентов, в то время как в Африке - только у 17,4 процента жителей.

Страны с высоким уровнем доходов выделяют на меры социальной защиты в среднем 16,4 процента ВВП. В государствах с низким уровнем доходов этот показатель не превышает 1,1 процента, следует из доклада.

В странах с низкими доходами необходимо ежегодно выделять 77,9 млрд долларов США или 15,9 процента ВВП с целью гарантировать базовые меры соцподдержки. Государствам с высокими доходами ежегодно понадобится 750,8 млрд долларов или 3,1 процента ВВП для выполнения этой цели, отмечают эксперты МОТ. По их оценке, объем требуемого дополнительного финансирования вырос на 30 процентов с начала пандемии COVID-19.

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