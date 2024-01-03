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Более 70 человек погибли при взрыве на кладбище в Иране

Даниил Сотников
3 января 2024 г.

Власти Ирана назвали террористической атакой взрывы на церемонии памяти генерала Касема Сулеймани, в результате которых погибли 73 человека.

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Церемония на кладбище в Иране, на которой произошел взрыв
Церемония на кладбище в Иране, на которой произошел взрывФото: tasnim

По меньшей мере 73 человека погибли в результате двух взрывов возле кладбища в Иране, где проходила церемония памяти убитого в 2020 году генерала Касема Сулеймани. Об этом со ссылкой на власти Ирана сообщает агентство AFP в среду, 3 января.

Взрывы произошли в городе Керман на юго-востоке страны. По сообщениям местных СМИ, взрывные устройства были заложены в сумки и активированы дистанционно. Изначально местные чиновники сообщили иранским государственным СМИ, что "еще не ясно", был ли взрыв бытовым или терактом, сообщает AFP. Позднее власти официально заявили, что причиной взрыва стала "террористическая атака", не уточнив, кто за ней стоит. Пострадали по последним данным более 70 человек.

Убийство генерала Сулеймани

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в январе 2020 года в результате удара американского беспилотника в Ираке. Сулеймани командовал элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции, которое отвечало за проведение операций за пределами Ирана. Его называли одним из самых влиятельных иранских генералов на Ближнем Востоке. США обвиняли его в разработке планов нападения на американских дипломатов и военнослужащих в регионе.

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