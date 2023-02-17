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Обучение украинских военных на полигоне Графенвёр в Германии
Обучение украинских военных на полигоне Графенвёр в ГерманииФото: U.S. Army/ZUMA Press/picture alliance
КонфликтыУкраина

Более 600 военных ВСУ прошли обучение на базе США в Германии

Жан Рофе
1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 февраля.

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На 360-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 18 февраля (время московское).

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала союзников последовать примеру Германии и поставить Украине основные боевые танки Leopard. Необходимо позаботиться о том, чтобы Украина могла защитить себя и спасти человеческие жизни, "именно поэтому мы так настойчиво призываем другие страны-партнеры, имеющие модель, аналогичную той, которую мы поставляем, тоже предоставить такие танки", сказала Бербок в интервью немецкой общественно-правовой медиакомпании Bayerischer Rundfunk.

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Первая группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершила обучение на американской военной базе вблизи города Графенвёр в Германии. Около 635 украинских военных прошли почти пятинедельный курс подготовки, сообщил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер. По его словам, курс включал в себя занятия в составе отделения, взвода и роты, а также полевые учения в составе батальона. Кроме того, в него входили огневая и медицинская подготовка.

Учения начались в середине января и являются частью расширенной программы США по подготовке украинских военнослужащих к ведению боевых действий. В частности, их учат работе с американскими боевыми машинами пехоты (БМП) M2 Bradley и самоходными артиллерийскими установками (САУ) M109 Paladin, об отправке которых в Украину недавно объявили США. На днях к обучению приступили еще два батальона общей численностью 710 человек, а на следующей неделе 890 украинцев начнут тренировки на боевых бронированных машинах Stryker, сказал Райдер.

Хроника событий 17 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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