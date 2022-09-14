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Массовое захоронение в Буче (фото из архива)Фото: Carol Guzy/Zuma Press/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Более 5000 военных РФ заподозрены в преступлениях близ Киева

Екатерина Венкина
5 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 14 сентября.

https://www.dw.com/ru/bolee-5000-soldat-rf-zapodozreny-v-voennyh-prestupleniah-bliz-kieva/a-63105106

На 203-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 14 сентября (время московское).

Папа Франциск: Религия не должна использоваться для оправдания зла войны

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Религия не должна использоваться для оправдания зла войны, а Бог не может быть "заложником человеческой жажды власти". Об этом папа римский Франциск заявил в Казахстане, где проходит VII съезд лидеров мировых и традиционных религий. Понтифик обратился к 100 делегациям из 50 стран мира, собравшимся на встрече. Как передало агентство AP, в аудитории присутствовали имамы, патриархи, раввины и муфтии, а также - митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей и постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви.

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Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор в Белгородской области, сообщил в Telegram ее губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, есть разрушения, жителей эвакуируют.

Oryx: Танковая армия РФ потеряла под Изюмом почти 100 танков

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Располагавшаяся под Изюмом российская элитная 4-я гвардейская танковая армия потеряла примерно половину своей техники, или почти 100 танков, с 6 по 10 сентября, в условиях контрнаступления украинских войск в Харьковской области. Это утверждают аналитики Oryx - базирующегося в Нидерландах портала, занимающегося проверкой военной информации по открытым источникам, фотографиям и видео.

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Полиция установила личности более 5000 российских военнослужащих, подозреваемых в совершении военных преступлений во время оккупации Киевской области. Об этом сообщил начальник областной полицейской службы Андрей Небитов. По его словам, он надеется, что Международный уголовный суд и украинское правосудие "обязательно привлекут их к ответственности". Небитов добавил, что некоторые из подозреваемых военных уже переброшены на другие участки фронта.

Хроника событий 14 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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