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Из-за обстрелов свет пропал в 416 населенных пунктах Украины

Даниил Сотников
18 ноября 2023 г.

Россия ночью обстреляла Украину с применением 38 ударных беспилотников Shahed, из которых 29 были уничтожены.

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Разрушенная российским обстрелом подстанция
Разрушенная российским обстрелом подстанция (фото из архива)Фото: Ed Ram/Getty Images

В результате российских обстрелов Украины без электричества остались 416 населенных пунктов страны, сообщили в министерстве энергетики Украины в субботу, 18 ноября.

В Одесской области после ночного обстрела была повреждена нефтебаза и инфраструктура электросетей. В результате без света остались более 3 тысяч человек. В Запорожской области из-за повреждения беспилотниками линий электропередач электричество пропало в 63 населенных пунктах, в Черниговской области - в семи. В Донецкой области без света остались 113 населенных пунктов и около 21 тысячи абонентов, сообщили в Минэнерго.

Как сообщили ранее Воздушные силы ВСУ, с вечера 17 ноября дня до 4 часов утра субботы Россия обстреляла Украину с применением 38 ударных беспилотников типа Shahed, 29 из которых были уничтожены. Атаки происходили в несколько волн, группами, в разных регионах Украины. 

Украина ждет усиления российских обстрелов зимой

Как отмечает агентство Reuters, нынешняя осень в Украине относительно теплая, однако по мере приближения зимних холодов власти предупреждают об усилении российских атак на энергетические объекты Украины.

"С приближением зимы мы ожидаем усиления российского ракетного террора. Поэтому очень нуждаемся в системах ПВО и ПРО, которые защитят украинские города, ключевые объекты критической инфраструктуры, а также маршруты "зернового коридора", - писал на этой неделе глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Украина будут отвечать в случае зимних ударов России по инфраструктуре страны. "В этом году мы будем не только защищаться, но и отвечать", - сказал он. Украина не исключает атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру в ответ на усиление российских обстрелов, заявил позднее министр энергетики Герман Галущенко.

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