Более 30 дронов атаковали четыре российских региона

Больше 30 беспилотников были сбиты в ночь на воскресенье, 23 июня, над территориями четырех российских областей. Об этом сообщают региональные власти. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что массированная атака дронов началась после полуночи и продолжалась всю ночь. Все БПЛА были перехвачены средствами противовоздушной обороны, пострадавших нет. По данным Богомаза, уничтожено 30 беспилотников, по сообщению министерства обороны РФ -28.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин тоже сообщил об атаке дронов и о том, что ПВО перехватили их в районе Смоленска и Ярцева. По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет, указал он.

Минобороны России сообщило также в Telegram-канале, что два БПЛА были сбиты над Липецкой и один над Тульской областями.