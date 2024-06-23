  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Более 30 дронов атаковали четыре российских региона

Сергей Куприков
23 июня 2024 г.

Атаке беспилотников подверглись Брянская, Смоленская, Липецкая и Тульская области. По данным российских властей, жертв и разрушений нет.

https://p.dw.com/p/4hOeR
Боец ВСУ отправляет дрон в полет
Боец ВСУ отправляет дрон в полетФото: Inna Varenytsia/REUTERS

Больше 30 беспилотников были сбиты в ночь на воскресенье, 23 июня, над территориями четырех российских областей. Об этом сообщают региональные власти. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что массированная атака дронов началась после полуночи и продолжалась всю ночь. Все БПЛА были перехвачены средствами противовоздушной обороны, пострадавших нет. По данным Богомаза, уничтожено 30 беспилотников, по сообщению министерства обороны РФ  -28.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин тоже сообщил об атаке дронов и о том, что ПВО перехватили их в районе Смоленска и Ярцева. По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет, указал он.

Минобороны России сообщило также в Telegram-канале, что два БПЛА были сбиты над Липецкой и один над Тульской областями.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как солдаты военно-морских сил ВСУ проводят учения в заминированных водах и под обстрелами дронов

Как солдаты военно-морских сил ВСУ проводят учения в заминированных водах и под обстрелами дронов

В ходе военных учений солдаты подразделения военно-морских сил украинской армии постоянно находятся в опасности. Их задача - защитить 600-километровую границу с Россией от вражеских атак по воздуху и морю. Однако тренировки сопровождаются прилётами российских дронов, а воды, где проводятся учения - заминированы. О том, как проходят учения на воде и что рассказывают солдаты ВМС - в материале DW.
Общество11 июня 2024 г.04:38 мин.
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 на аэродроме в Энгельсе, январь 2022 года

Взрыв ракеты или дрон? Аналитик о случившемся на военных аэродромах в РФ

Взрыв ракеты или дрон? Аналитик о случившемся на военных аэродромах в РФ

Что произошло на аэродромах ВКС России в Рязанской и Саратовской области, где 5 декабря прогремели взрывы, DW расспросила военного аналитика Янa Матвеева.
Конфликты6 декабря 2022 г.
Дрон-камикадзе "Шахед" (фото из архива)

The Insider: РФ получает компоненты для ракет и дронов через союзные Украине страны

The Insider: РФ получает компоненты для ракет и дронов через союзные Украине страны

По данным The Insider, конденсаторы, используемые для производства ракет и беспилотников, ввозятся в Россию не только через Китай и Гонконг, но и через некоторые страны ЕС.
Конфликты28 апреля 2024 г.
Показать еще