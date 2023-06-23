Более 20 дел возбуждено в РФ по статье о защите гостайны

В России стали чаще судить тех, кто имел доступ к гостайне и недавно побывал за границей. Большинство случаев касается людей, съездивших в самопровозглашенную Абхазию.

В России все чаще заводятся уголовные дела против людей, выезжавших за границу при наличии доступа к государственной тайне - даже если они уволились уже несколько лет назад. Так, по новой статье уголовного кодекса о "нарушении требований по защите государственной тайны" возбуждено уже не менее 22 уголовных дел, сообщает в пятницу, 23 июня "Медиазона" .

Издание уточняет, что по шести делам уже вынесены приговоры - обвиняемые были оштрафованы на суммы не более 250 тысяч рублей.

Эта статья, максимальное наказание по которой составляет до трех лет лишения свободы, была введена в уголовный кодекс в июле 2022 года, а практика преследования по ней начала формироваться только в 2023 году.

Чаще всего по этому обвинению преследуют людей, которые съездили в Абхазию, независимость которой от Грузии Россия признала, в отличие от большинства стран мира. По мнению адвоката Евгения Смирнова из правозащитного проекта "Первый отдел", преследование по этой статье вернувшихся из Абхазии - своеобразная ловушка ФСБ: человека с очевидным запретом на выезд выпускают, чтобы возбудить уголовное дело после возвращения, поскольку никуда, кроме России, из непризнанной республики выехать невозможно.

Под новую статью, по оценкам "Первого отдела" могут подпадать десятки тысяч людей: инженеры, сотрудники госпредприятий, чиновники, силовики и многие другие категории граждан. При этом надо иметь в виду, что запрет на выезд без разрешения начальства у них сохраняется в течение пяти лет после увольнения.

Смотрите также: