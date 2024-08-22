Более 20 компаний РФ опасаются банкротства из-за санкций ЕС

Новые санкции ЕС осложнили поставки в Россию материалов, используемых в производстве герметиков, труб, комплектующих холодильников и автозапчастей. Их остатков хватит лишь на два месяца, пишет РБК.

Более двадцати крупных российских промышленных компаний направили министру промышленности РФ Антону Алиханову письмо с просьбой решить вопрос нехватки сырья для производства их продукции. Крупные предприятия заявили, что в противном случае им грозят банкротство и полная остановка производства, сообщает в четверг, 22 августа, знакомое с содержанием письма издание РБК. Среди обратившихся в Минпромторг - компании "Технониколь", "Беко", "Вератек", "РусТА" и "Верахим".

Речь идет о полиметиленфенилизоцианатах (МДИ), которые используются в производстве монтажных пен, герметиков, труб, комплектующих холодильников и автозапчастей. В России МДИ не изготавливаются, а после введения Европейским Союзом в отношении РФ 14-го пакета санкций возможность их импорта резко сократилась, в том числе из так называемых дружественных стран - Китая и Саудовской Аравии, отмечают предприниматели.

В письме также утверждается, что имеющихся на данный момент запасов материалов хватит лишь на два месяца. Производители попросили Алиханова помочь договориться о поставках МДИ с аравийской Sadara Chemical, решить проблемы, связанные с проведением оплаты за материалы в банках КНР по внешнеторговым сделкам, и посодействовать в вопросе налаживания производства МДИ непосредственно на территории РФ.

14-й пакет санкций ЕС в отношении России

14-й пакет санкций в отношении РФ в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины был окончательно одобрен Евросоюзом 24 июня. В него, в частности, вошли меры против российской индустрии сжиженного природного газа и обхода санкций "дочками" европейских компаний в третьих странах. Под ограничения также попали 116 физических и юридических лиц РФ.

Под санкциями оказался и так называемый "российский SWIFT": созданная Центробанком Система передачи финансовых сообщений (СПФС), при помощи которой проводится часть транзакций с Россией. По данным ЦБ, на начало года у СПФС было 556 российских и иностранных пользователей. Из них - 159 зарубежных из 20 государств, включая 58 банков. Как сообщало агентство Bloomberg, среди них - банки Китая, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана.