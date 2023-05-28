Более 1500 экоактивистов были задержаны на акции в Гааге

В Гааге в субботу, 27 мая, были задержаны как минимум 1579 участников демонстрации, организованной движением экоактивистов "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion), сообщают агентства AFP и dpa со ссылкой на полицию Нидерландов.

Целью акции был указан протест против предоставления государственных субсидий на добычу ископаемого топлива. По оценкам организаторов, в мероприятии приняли участие около 6 тысяч человек. Демонстранты заблокировали движение на автомагистрали A12, проходящей через город. Это не первая акция движения на автостраде, проходящая под подобными лозунгами. В марте на аналогичной демонстрации были задержаны около 700 человек.

Как минимум 40 из задержанных будут привлечены к уголовной ответственности, следует из сообщений СМИ. Среди прочего их обвиняют в порче имущества, оскорблениях представителей власти, а в одном из случаев активист укусил сотрудника полиции. При этом для разгона демонстрантов стражи порядка применяли водометы.

В числе задержанных - звезда "Игры престолов"

Среди задержанных оказались несколько нидерландских знаменитостей, в том числе актриса Карис ван Хаутен, известная по роли жрицы Мелисандры в сериале "Игра престолов". По данным агентства ANP, позднее ее отпустили из отдела полиции.

В Германии у экоактивистов-радикалов прошли обыски

Между тем в Германии генеральная прокуратура Мюнхена, а также баварское центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом (ZET) в конце мая начали предварительное расследование в отношении движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) по подозрению в уголовных преступлениях. Ранее это движение объединялось в альянс с Extinction Rebellion и Fridays for Future в попытке блокады немецкой деревни Лютцерат с целью предотвратить разработку полезных ископаемых в регионе. Противостояние в деревне закончилось столкновениями с полицией, но не изменило решения местных властей.

Немецким экоактивистам вменяют в вину организацию кампании по сбору средств для финансирования "дальнейших преступлений", сумма пожертвований по итогам которой составила не менее 1,4 млн евро. Большая часть этих денег была израсходована "для совершения дальнейших преступлений", указывают правоохранители. В связи с этим в различных землях Германии прошли обыски на связанных с движением объектах, а также арестованы счета и имущество.

Большинство немцев при этом негативно относятся к акциям "Последнего поколения" - движение получило широкую известность из-за атак на произведения искусства в музеях, а также того, что его участники приклеивали себя к дорожному полотну, блокируя тем самым движение транспорта на улицах. Лишь семь процентов опрошенных немцев посчитали, что такие действия помогают защите экологии, а 86 процентов уверены в обратном.

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