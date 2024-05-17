Бойс приручает койота в Берлине

Упразднение партий, прямой референдум, а также художественное образование для каждого - выставка Йозефа Бойса в Берлине о его политических взглядах и оригинальных художественных принципах.

В музее современного искусства Hamburger Bahnhof открылась выставка "Йозеф Бойс. Работы из коллекции национальной галереи" (Joseph Beuys. Werke aus der Sammlung der Nationalgalerie). Впервые собрать вместе 15 работ и видеоинсталляций знаменитого художника стало возможно благодаря щедрому дару в фонд музея семьи коллекционера Эриха Маркса, умершего в 2020 году.

Йозеф Бойс (Joseph Heinrich Beuys) - художник, скульптор, перформер, педагог, политик и активист, оказал огромное влияние на современную культуру. "Не дай Бойс", "Бойс дал, Бойс взял" - приговаривали советские художники-нонконформисты 70-х годов прошлого века, иронично приравнивая знаменитого акциониста к создателю. Но творчество художника, основная часть наследия которого составляли перформансы и акции, невозможно объяснить современному зрителю в отрыве от его жизни и контекста. DW предлагает изучить основные сведения о Бойсе, которые помогут лучше понять актуальную экспозицию музея современного искусства Hamburger Bahnhof.

Зайцы и койоты в музее современного искусства Hamburger Bahnhof

Перед посетителями - небольшой экран, на котором транслируется почти статичное 11-минутное видео: спиной к зрителям, сцепив руки за спиной, стоит художник в своем узнаваемом образе, неизменной шляпе, бесформенном пальто. В монотонном монологе он запутанно что-то говорит, кажется, о принципах, которых придерживается в искусстве. Его слова об энергии, тепле, движении, кажутся загадочными и непонятными.

Н выставке "Йозеф Бойс. Работы из коллекции национальной галереи" в Берлине Фото: Jacopo La Forgia/Pressedienst der Nationalgalerie

Видеофиксации перформансов Бойса, черно-белые короткие фильмы, которые одновременно транслируются в музее на экранах разных форматов - одновременно самое интересное наполнение выставки, и самое тяжело воспринимаемое. Оригинальные акции художника, прославившие его имя, длились часами, днями, неделями. Представленные видеофиксации сжимают глобальный художественный акт до десятка минут. За каждым перформансом стоит огромная история, сначала тщательно разработанная, а затем осуществленная художником, а после долгие годы осмысляемая зрителями, критиками, миром искусства. Без этого осмысления видеоработы выглядят авангардными кинонабросками, чем-то незаконченным, недосказанным.

Так, например, ранний перформанс Бойса 1965 года "Как объяснить картины мертвому зайцу" представляет художника, который перемещается по замкнутому пространству, наполненному картинами, прижимая к себе тушку зайца, и шепчет ему что-то в длинное ухо. Зрители - недоуменные, насмешливые, серьезные - наблюдают за художником через окна.

Другой знаменитый перформанс "Я люблю Америку, а Америка любит меня" 1974 года, длился несколько дней в нью-йоркской галерее René Block Gallery. Бойс не хотел приезжать в США из-за войны во Вьетнаме, поэтому его перформанс начался сразу по прилету в Америку - прямо из аэропорта его забрали на машине скорой помощи, завернув в войлочные ткани, и отвезли в галерею. Посетители галереи несколько дней могли наблюдать, как художник жил в выставочном пространстве вместе с диким койотом, который сперва нападал на неожиданного сожителя, но спустя несколько дней привык к человеку и спал под его боком. Обратно Бойс улетает таким же образом: его нога не коснулась американской земли.

Политика и экология в творчестве Бойса

Политика живо интересовала Бойса, он показывал это в своих акциях, выпускал манифесты и делал заявления, создавал организации и даже партии. Вместе с экологом Петрой Келли в 1979 году Йозеф Бойс стал одним из инициаторов создания первой экологической партии в Европе. Уже в 60-е годы Бойс начал серьезно заниматься экологическими вопросами. Разрушение окружающей среды вызывало его сильное беспокойство, и он искал способы противостоять этому процессу через искусство.

На выставке в Hamburger Bahnhof посетителей знакомят с его масштабным экологическим проектом "7000 дубов", который был представлен на выставке documenta в 1982 году. Тогда под открытым небом была свалена целая гора массивных базальтовых блоков. Куча должна была уменьшаться вместе с каждым посаженным в Касселе деревом, при этом базальтовый блок устанавливался рядом с саженцем. Гора окончательно исчезла только спустя несколько лет, уже после смерти художника.

"7000 дубов" в Касселе к 100-летию Йозефа Бойса. Архивное фото Фото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

Кстати, партийным Йозеф Бойс оставался недолго: он критиковал "зеленых" однопартийцев и считал, что те допускают слишком много компромиссов. Сам он всегда придерживался самых радикальных взглядов в вопросах защиты природы и, в итоге, не придя к согласию с политикой партии, вышел из ее состава.

Бойс до конца жизни придерживался того мнения, что избиратели не должны передавать свои голоса представителям, а истинная демократия достижима только при условии выражения воли каждого индивидуума. В 1970 году он вместе с единомышленниками основал организацию "Свободное народное голосование" и призывал упразднить политические партии в пользу прямого референдума. Бойс верил, что таким образом можно создать более справедливое общество в соответствии с его концепцией "теории социальной скульптуры".

Принципы в творчестве Бойса

Бойс не разделял традиционного взгляда на произведение искусства как на объект, созданный художником. Сначала преподавая в университете, а потом став звездой актуальной арт-сцены, Бойс провел сотни часов за публичными обсуждениями того, что такое искусство. Это сложно сократить до нескольких тезисов, но если упростить, то Бойс склонялся к мысли, что все формы творчества следует считать искусством, независимо от того, кто их создал, и являются ли они материально осязаемыми. По Бойсу, любая деятельность, направленная на изменение человеческой среды, является художественной, и любой материал может быть преобразован художественным актом. Его понимание искусства было неразрывно с социальными и политическими процессами. Он видел в самом обществе основу для создания искусства, которое он называл "социальной скульптурой". Бойс верил в изменение общества под влиянием художественного процесса. Но эта реализация проекта социальных изменений требовала творческого вклада всех людей, а не только небольшой группы профессиональных художников. Поэтому, говорил он: "Любой человек является художником".

Университеты в жизни художника Бойса

Выпускник Дюссельдорфской государственной художественной академии, Бойс был приглашен туда на профессорскую должность в 1961 году. Отношения с руководством вуза стали портиться, когда Бойс потребовал убрать вступительные экзамены в вуз, поскольку, по его убеждению, право на образование является одним из основополагающих прав человека. В 1972 году художника уволили за то, что он присоединился к группе абитуриентов, непрошедших конкурсный отбор, и в знак протеста вместе с ними занял секретариат университета. В 1978 году суд признал это увольнение незаконным, однако Бойс отказался от возможности преподавать, чтобы сохранить максимальную независимость от государства.

В 1973 году Бойс воплотил свои принципы, альтернативные существующей университетской системе, в создании Свободного международного университета. Основная задача этого учреждения заключалась в том, чтобы дать всем людям возможность развивать свой творческий потенциал независимо от их социального статуса и образования, как сказано в манифесте, подписанном Бойсом и писателем Генрихом Бёллем. Грифельные доски с меловыми записями, которыми пользовался Бойс во время своего преподавания, можно увидеть на выставке.

Наследие Бойса

Акционизм в искусстве в отсутствие самого перформера теряет основную часть своей энергии. На выставке "Йозеф Бойс. Работы из коллекции Национальной галереи" через экраны проекторов, мониторы старинных телевизоров зритель наблюдает только бесчувственную фиксацию - как полузасыпанные следы, оставленные ушедшим навсегда мастером.

Но превратиться в мертвую груду исторических артефактов этим работам не дают голоса из соседних выставочных пространств. Вот в огромном холле музея насыпана гора песка, на которую карабкаются живые люди, они поют и танцуют - это художница и танцовщица Александра Пиричи (Alexandra Pirici) представляет новую инсталляцию "Настройки" (Attune). Ав правом крыле здания расположилась Нааме Цабар (Naama Tsabar), нью-йоркская художница, работающая со звуком. Посетители ее экспозиции превращаются в экспериментаторов, извлекая звуки из причудливых инсталляций, кричат в микрофоны, дергают за струны. Звуки соседних выставок, художницы которых младше любого экспоната Бойса, разносятся свободно и раскатисто, сливаясь в однородный шум океана, в который сегодня превратилось движение современного искусства. И на выставке Йозефа Бойса невозможно забыть, что начало любому океану дает единственная, первая река.