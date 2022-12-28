День 308-й войны: Украина близка к деоккупации Кременной

На 308-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Военные действия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приблизились к деоккупации ключевого населенного пункта Кременная Луганской области, пишет The New York Times. Издание называет Кременную "воротами" для наступления и освобождения Северодонецка и Лисичанска - важных промышленных центров Донбасса, которые Россия заняла после изнурительной летней кампании. "Взятие под контроль Кременной на востоке Украины стал бы еще одним шагом в украинской кампании по возвращению крупных городов", - пишет NYT. В то же время издание отмечает, что российские силы укрепляют в районе Кременной линию обороны, возводя там оборонительные сооружения.

По данным Генштаба ВСУ потери россиян за последние сутки составили около 550 военных убитыми. В сообщении Генштаба также указывается, что были уничтожены 13 боевых бронированных машин, 1 танк, 1 артиллерийская система, 8 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Минобороны России утверждает, что на Лиманском направлении поражены четыре ротные тактические группы ВСУ, в результате чего уничтожено два бронетранспортера и четыре пикапа, убито более 170 военнослужащих. Кроме того, по данным Москвы, свыше 30 военных убиты на Купянском направлении, более 80 - на Донецком и более 70 - на Южнодонецком. В сообщении ведомства указывается, что в Харьковской и Донецкой областях российские силы поразили пять пунктов управления ВСУ, а в Запорожской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой. В районе Красногоровки Донецкой области, по утверждению Минобороны РФ, поражены две артиллерийские системы М777.

Ущерб от ударов по энергосистеме Украины

702 объекта критической инфраструктуры Украины повреждены с начала российского вторжения - такую цифру привел первый заместитель министра внутренних дел страны Евгений Енин. По его словам, всего в Украине разрушено более 35 тысяч объектов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подвел итоги договоренностей, заключенных украинскими дипломатами с разными странами за последние две недели, о поставках трансформаторов и генераторов для восстановления энергосистемы Украины после российских ударов. "На помощь Украине сегодня работает целая энергетическая коалиция", - написал он в Instagram, приведя данные о договоренностях о поставках следующего оборудования: 7 автотрансформаторов от правительств Литвы, Ирландии, Польши; 543 генератора мощностью более 100 кВт от Германии, Норвегии, Испании; 24 трансформатора от Финляндии; 45 трансформаторов от Азербайджана; 19 мощных генераторов от Израиля. "Мы благодарны нашим друзьям за помощь! Вместе мы пройдем эту сложную зиму и одолеем российский террор", - заключил Дмитрий Кулеба.

Служба технической помощи (THW) Германии отправила уже 355 партий гуманитарной помощи в Украину и соседние страны. В частности, организация закупила около 480 электрогенераторов и уже доставила 196 из них в Украину, сообщило МВД ФРГ. По словам главы министерства Нэнси Фезер (Nancy Faeser), Германия также оказывает Украине большую помощь в эвакуации раненых и пострадавших. "Мы уже эвакуировали 600 человек, многие из них тяжело ранены, сейчас они получают медицинскую помощь в Германии".

Западная военная помощь Украине

В рамках военной помощи Украине Великобритания предоставит ВСУ вертолеты Sea King, сообщило британское Минобороны. "Королевский военно-морской флот провел обучение на вертолетах Sea King для 10 экипажей Вооруженных сил Украины, укрепляя их поисково-спасательный потенциал", - отечается в сообщении ведомства.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто сдержанно отреагировал на просьбу Украины о поставках систем ПВО. Эти системы можно поставлять лишь тогда, когда это возможно, заявил он. По словам министра, в настоящий момент систему ПВО SAMP/T пришлось бы брать из армейских запасов, которые не следует сокращать.

Швеция готова предоставить украинским дорожникам шесть временных модульных мостов для возобновления движения транспорта там, где постоянные мосты были разрушены или сильно повреждены. Об этом сообщил первый зампред "Укравтодора" Андрей Ивко в интервью украинскому "Центру транспортных стратегий". По его словам, сейчас идет подготовка к транспортировке шести мостовых конструкций из Швеции в Украину. Ивко добавил, что ранее аналогичные конструкции уже предоставили Украине Чехия, Франция и Норвегия.

Взрывы на территории военных объектов в РФ

С начала российского вторжения в Украину на территории России, а также в аннексированном Крыму, произошли взрывы и пожары на территории 72 различных военных объектов - военкоматов, призывных пунктов, военных баз и складов, подсчитало издание "Верстка". По его данным, чаще всего (44 раза) поджогам подвергались военкоматы и призывные пункты, причем первый такой случай произошел уже через четыре дня после начала войны. Затем случаи поджогов фиксировались каждый месяц, но больше всего в мае и в сентябре-октябре - после объявления мобилизации.

Другие объекты, в том числе военные части, склады боеприпасов, аэродромы и прочие, горели как минимум 28 раз; чаще всего - в августе, когда пожары произошли на объектах в Подмосковье, в Белгородской области и несколько раз в Крыму. Также много пожаров зафиксировано в октябре, в том числе на территории арсенала ВМФ в Ярославской области и на складе боеприпасов под Белгородом. Помимо традиционных военных объектов, пожары происходили и на территориях НИИ Минобороны в Твери, а также дважды в здании порохового завода в Перми, указывает "Верстка", опираясь на открытые данные.

Военные мероприятия в Беларуси

В Минской военной комендатуре проходит "комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время". Как сообщили в Минобороны Беларуси, эти меры реализуются в соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск ВС Беларуси. "Основная цель мероприятия - проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности", - указали в министерстве.

Военные преступления в Украине

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал начать судебные преследования преступлений, совершенных в ходе войны России против Украины. "Преступники должны знать, что им не удастся уйти от наказания", - заявил Тюрк в Женеве.

Большинство государств ООН не разделяют подход Украины к вопросу о том, что Россия неправомерно занимает место в Совбезе ООН, поэтому вопрос о ее исключении из этого органа в данный момент не имеет перспектив, заявил вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер телерадиокомпании ERR. По его словам, Эстония является одним из наиболее активных сторонников Украины в том, что касается изоляции России в различных организациях, отстранения ее от принятия решений в мире и привлечения к ответственности за преступления. "Но в данном случае надо учитывать, что очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет", - отметил Вольмер.

Возможность мирных переговоров

Правительство ФРГ принципиально приветствует предложение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о проведении международной мирной конференции по войне в Украине, однако Берлин полагает, что в настоящее время шансы на это невелики. "В принципе, любое предложение по прекращению агрессивной войны России является хорошим и правильным", - заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christofer Burger).

По его словам, решение о проведении, сроках и содержании возможных переговоров с Россией должно было принимать правительство в Киеве, однако "Россия не проявляет никаких признаков отказа от своих первоначальных военных целей". Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вновь четко дал понять, что Россия продолжает добиваться разрушения государственности Украины, отметил Бургер, подчеркнув: "Мы должны принять это к сведению. И именно поэтому наша поддержка Украины, ее права на самооборону остается неизменной".

Беларусь готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию кризиса в Украине, заявил замминистра иностранных дел страны Игорь Назарук. В 2022 году на территории страны прошли три раунда российско-украинских мирных переговоров, однако затем они были прекращены.

Демонтаж памятника Екатерине

В центре Одессы городские службы приступили к демонтажу памятника Екатерине ІІ, сообщает местное издание "Думская". Движение транспорта на площади, где установлен памятник, перекрыто, на месте присутствует большое количество охраны. Решение демонтировать памятник Основателям Одессы, частью которого является скульптура российской императрицы Екатерины II, Одесский горсовет принял 30 ноября.

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