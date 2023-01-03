Бои за Бахмут с Кременной и другие события 314-го дня войны

На 314-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 3 января, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Залужный - о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о телефонном разговоре с главной объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Во время беседы Залужный, в том числе описал ситуацию на фронте. "Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово-Кременная, а также в направлении Лисичанска. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по трупам своих пытается продвинуться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление", - рассказал Залужный.

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На Донецком направлении, по его словам, ВСУ удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продолжить контрнаступательные действия. "Мы надежно держим оборонительные рубежи на Запорожском направлении и прилагаем усилия по защите от вражеских обстрелов Херсона, прежде всего мирных жителей и объектов критической инфраструктуры города. Ситуация на границе с республикой Беларусь полностью контролируется", - сообщил главнокомандующий ВСУ.

Британская разведка: Прорыв России под Бахмутом маловероятен

По данным британской военной разведки, период самых интенсивных атак российских войск у города Бахмут Донецкой области уже позади и дальнейшие успехи РФ в этом районе в ближайшее время маловероятны. В очередной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter, говорится, что в середине декабря российская армия и силы ЧВК Вагнера увеличили частоту пехотных атак вокруг города, однако многие из этих операций плохо поддерживались.

"За последние десять дней Украина направила существенные подкрепления для защиты сектора, и частота российских атак, похоже, снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери", - отмечается в сообщении. "Российские наступательные операции в этом районе в настоящее время, вероятно, проводятся только на уровне взвода или отделения. Маловероятно, что Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели", - пишут британские военные.

Российский ракетный удар разрушил ледовый дворец в Дружковке Донецкой области

Российские военные нанесли накануне вечером два ракетных удара из ракетного комплекса "Искандер" по городу Дружковка в Краматорском районе Донецкой области, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Под обстрел попали ледовая арена "Альтаир", жилой и промышленный сектор Дружковки. В результате ударов один человек погиб, еще один получил ранения, указал Тимошенко.

Зеленский и Сунак обсудили "конкретные решения" для победы Украины в этом году

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский провели первые в этом году телефонные переговоры, сообщили представители двух стран. "Обсудил дальнейшее оборонное сотрудничество с премьер-министром Великобритании. Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Есть для этого конкретные решения", - написал Зеленский в Twitter.

По данным офиса главы британского правительства, лидеры двух стран "обсудили ужасающие атаки дронов на Украину в последние дни". Сунак заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку со стороны Великобритании в долгосрочной перспективе. Он добавил, что также ведется работа над "предоставлением в течение ближайших недель и месяцев дополнительного оборудования, чтобы обеспечить победу Украины на поле боя".

Благодаря теплой погоде в Украине пока достаточно электроэнергии

Благодаря теплой погоде потребление электричества в Украине снижено, а электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки, сообщила пресс-служба "Укрэнерго". Кроме того, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями, поэтому ограничения потребления вводятся только вечером.

Украинцы без электроэнергии To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения, продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности", - говорится в сообщении. Ситуация изменится с наступлением холодов, предупредили в "Укрэнерго". Стране придется вернуться к практике повсеместных и регулярных веерных отключений.

На освобожденных территориях обнаружены еще две пыточные

Украинские власти нашли в Николаевской области помещение, в котором держали и пытали местных жителей, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Оно было оборудовано на территории частного дома в оккупированном поселке Александровка.

"Из людей пытались выбить адреса пребывания украинских патриотов, в частности, участников движения сопротивления. Пострадавших душили полиэтиленовыми пакетами, избивали тяжелыми предметами и применяли электрошокер", - сообщили в СБУ.

Еще одна пыточная обнаружена в освобожденном Херсоне в здании областной полиции. Российские военные во время оккупации использовали камеры в подвале для содержания и пыток людей, утверждает местная полиция на своей странице в Facebook. "В нечеловеческих условиях агрессоры удерживали там отставных правоохранителей, патриотов и простых херсонцев, отказавшихся сотрудничать с врагом", - заявили в полиции.

СБУ объявила первые подозрения в уничтожении гражданских объектов Украины

Служба безопасности Украины объявила первые подозрения за обстрелы гражданских объектов страны. Следователи собрали "качественную" доказательную базу на двух представителей высшего командования России - командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ генерал-полковника Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом ВМФ РФ адмирала Игоря Осипова, сообщила пресс-служба СБУ.

Оба проходят по двум статьям уголовного кодекса страны - подготовка и ведение агрессивной войны и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. "Это первые подозрения, которые Украина объявляет именно за обстрелы гражданских объектов в Украине", - говорится в сообщении. Максимальное наказание по этим статьям - пожизненное лишение свободы.

ISW - об ударе ВС Украины по военным РФ в Макеевке

Удар украинских сил по базе с российскими военными в захваченной Макеевке Донецкой области вызвал резкую критику военного руководства РФ в российском информационном пространстве, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (Institute for the study of war, ISW). Огонь вели из переданной Украине ракетной системы залпового огня HIMARS, уточняют эксперты. По их мнению, министерство обороны РФ, вероятно, пытается переложить на "должностных лиц" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" вину за свою слабую операционную безопасность - защиту критической информации, поступающей от командующих войсками, руководителей высшего звена и других принимающих решения органов.

Подобные крупные военные неудачи будут и впредь усложнять усилия президента РФ Владимира Путина по успокоению российской провоенно настроенной общественности и сохранению доминирующего нарратива в информационном пространстве страны, подчеркивают аналитики ISW. В то же время ракетные удары по Украине, вероятно, не приносят ожидаемого Кремлем информационного эффекта в среде российских националистов, отмечают эксперты.

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