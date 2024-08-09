  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Бои в Курской области

Никита Жолквер
9 августа 2024 г.

С 6 августа в Суджанском и Кореневском районе Курской области идут бои. По данным российского Минобороны и военкоров, на территорию РФ зашли подразделения ВСУ. Украинские власти не комментируют операцию. Досье DW.

https://p.dw.com/p/4jIkg
На въезде в Курскую область
На въезде в Курскую область Фото: Belkin Alexey/Russian Look/news.ru/picture alliance

Вооруженные силы Украины с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в Курской области. По сообщениям Минобороны РФ и российских пропагандистских Telegram-каналов, украинские войска захватили участок приграничной территории РФ и продвинулись вглубь на несколько десятков километров. Бои идут в Кореневском и Суджанском районах. Там находится единственная точка, в которой природный газ из России поступает в газотранспортную систему Украины и затем транзитом идет в ЕС -  ГИС "Суджа". Кроме того, на территории области находится Курская АЭС. Украинские власти напрямую никак не комментируют операцию под Курском. Президент Украины Владимир Зеленскийлишь заявил, что Россия принесла войну на украинскую землю и "должна почувствовать, что ею сделано".

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Кадр видео МО России якобы удара по позициям ВСУ рядом с границей

Бои под Курском. Новая стратегия ВСУ или попытка отвлечь РФ?

Впервые с начала российского вторжения Украина использовала войска для ведения боев в Курской области. Что это меняет?
Конфликты8 августа 2024 г.
Разрушенные в ходе боевых действий дома в Курской области

Что бои за Суджу означают для "Газпрома" и его экспорта в ЕС

Реакция европейского рынка газа на операцию украинской армии в Курской области оказалась на удивление спокойной. Почему?
Экономика и бизнес8 августа 2024 г.
external

Западные эксперты о боях в Курской области

Наступление ВСУ в Курской области - это значительная военная операция, убеждены эксперты на Западе.
Политика8 августа 2024 г.04:00 мин.
external

Западная пресса о боях и хаосе в Курской области

Наступление ВСУ в Курской области застало российских военных врасплох. Они были в шоке, пишут западные СМИ.
Политика8 августа 2024 г.04:02 мин.
Разрушенные в ходе боевых действий дома в Судже

Бои в Курской области. Что известно?

Украинские войска заняли несколько сел в Курской области. Эксперты - о возможном развитии событий и целях ВСУ.
Конфликты7 августа 2024 г.
external

Бои в Курской области и их связь с транзитом газа из РФ

Эксперт берлинского Центра Карнеги Сергей Вакуленко рассказал о влиянии боев в Курской области на транзит газа из РФ.
Политика8 августа 2024 г.06:56 мин.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано

Брюссель: Украина имеет право бить по врагу везде

Украина имеет право на самооборону, которое включает и удары по территории врага, заявил представитель ЕС.
Конфликты8 августа 2024 г.
Пожары в Судже Курской области

ISW: Украинцы продвинулись на 35 км вглубь Курской области

По данным Института изучения войны, несмотря на продвижение, ВСУ не контролируют всю захваченную территорию области.
Конфликты9 августа 2024 г.
Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский объяснил смысл операции ВСУ в Курской области

Россия принесла войну на украинскую землю и "должна почувствовать, что ею сделано", заявил Владимир Зеленский.
Конфликты8 августа 2024 г.
Разрушения в Курской области

Бои в Курской области: Киев заявил о "самоуничтожении РФ"

В Киеве опубликовали первый комментарий о ситуации в Курской области, где третий день идут бои.
Конфликты8 августа 2024 г.
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов утверждает, что украинцы просто обошли его бойцов в Курской области

Командир: Чеченцы "разминулись" с ВСУ в Курской области

По словам командира "Ахмата", украинцы просто прошли мимо чеченских опорных пунктов, не вступая в бой.
Конфликты8 августа 2024 г.
external

Хаос в Курской области: в чем цель ВСУ и как ответит Путин

Также в выпуске: Илья Яшин, освобожденный из российской тюрьмы в ходе обмена, устроил в Берлине полит-пикник (08.08.24).
8 августа 2024 г.36:50 мин.
Показать еще