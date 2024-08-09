Бои в Курской области

Вооруженные силы Украины с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в Курской области. По сообщениям Минобороны РФ и российских пропагандистских Telegram-каналов, украинские войска захватили участок приграничной территории РФ и продвинулись вглубь на несколько десятков километров. Бои идут в Кореневском и Суджанском районах. Там находится единственная точка, в которой природный газ из России поступает в газотранспортную систему Украины и затем транзитом идет в ЕС - ГИС "Суджа". Кроме того, на территории области находится Курская АЭС. Украинские власти напрямую никак не комментируют операцию под Курском. Президент Украины Владимир Зеленскийлишь заявил, что Россия принесла войну на украинскую землю и "должна почувствовать, что ею сделано".