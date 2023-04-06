День 407-й войны: Россия атакует Бахмут и Авдеевку

На 407-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 6 апреля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Военные действия

Российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донбассе, сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). "На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия. Самые ожесточенные бои на указанном участке продолжаются за Марьинку, где было отражено 13 вражеских атак. В то же время под обстрелы попали Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области", - отмечается в сводке. В сообщении также говорится, что на Бахмутском направлении россияне продолжают наступательные действия, пытаясь взять под полный контроль Бахмут, где продолжаются ожесточенные бои. В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают усиливать оборонные рубежи и позиции. В целом за сутки было отбито более 20 атак российских войск, указывается в сводке Генштаба ВСУ.

В Запорожской области под обстрел российской армии попали город Орехов и Гуляйполе, сообщил глава региональной военной администрации Юрий Малашко. В Орехове зафиксировано попадание в пятиэтажное здание, в Гуляйполе - в объект гражданской инфраструктуры, добавил Малашко. Власти уточняют информацию о пострадавших.

В оккупированном Мелитополе ночью прогремели взрывы, по предварительным данным - в районе аэродрома, на котором находится база российских войск, передал мэр города Иван Федоров. По его словам, к аэродрому были направлены кареты скорой помощи. Оккупационные власти города также сообщили о взрывах. Они заявили, что российской ПВО "было сбито шесть ракет HIMARS", жертв и пострадавших, по их предварительной информации, нет.

Украина не зафиксировала создание ударных группировок в Беларуси

На территории Беларуси не зафиксировано создание ударных группировок, которые могли бы пойти в наступление на Украину с севера, и вскоре количество россиян в Беларуси уменьшится вдвое, поскольку около 2000 российских военных перебросят на восток, рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. По его словам. ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, и ударной группировки, которая была бы готова осуществить вторжение на территорию Украины, разведка не фиксирует.

Генерал-полковник Рустам Мурадов, командующий российской объединенной группировкой "Восток" в Украине, с большой долей вероятности, снят с должности, сообщило Минобороны Великобритании в ежедневной сводке со ссылкой на соцсети. В последние месяцы группировка под командованием Мурадова понесла исключительно тяжелые потери, в ходе плохо спланированных наступлений ей неоднократно не удавалось взять Угледар в Донецкой области, констатирует британская разведка. Операции вызвали резкую критику со стороны широкого спектра российских экспертов, а также военнослужащих группировки Мурадова, говорится в сводке.

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил о пресечении попытки проникновения в регион "украинской ДРГ в количестве 20 человек". По его словам, инцидент произошел в районе села Случовск Погарского района. "Подразделениями вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение", - добавил Богомаз.

Киев: Украина не пойдет на территориальные уступки

Основанием для проведения переговоров с Россией является полноценный вывод российских вооруженных сил за международно признанные украинские границы, в том числе с территории аннексированного Крыма, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "О каких-либо территориальных уступках или торгах нашими суверенными правами не может идти речи", - подчеркнул он. Ранее заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига сказал в интервью Financial Times, что Киев может быть готов к переговорам о будущем Крыма, когда украинские войска достигнут его административной границы.

Снаряды и танки для Украины

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" начнет производство 125-мм снарядов для танков вместе с польской компанией Polska Grupa Zbrojeniowa. Согласно договору между компаниями, новые производственные линии будут развернуты в польских городах, чтобы снять риски ракетных ударов по ним. Украинская сторона предоставит для производства снарядов "свои технологии и высококвалифицированных специалистов с соответствующими компетенциями и опытом", отметили в "Укроборонпроме".

Через две недели после того, как ЕС объявил об историческом соглашении по обеспечению Украины боеприпасами в нужном количестве страны Евросоюза все еще выясняют юридические детали того, как реализовать принятое решение, сообщило издание Politico. По сведениям издания, из-за разногласий застопорился первый в своем роде план совместной закупки боеприпасов для Украины. Послы ЕС встретились 5 апреля, чтобы обсудить эту тему, но не смогли добиться значительного прогресса по одному из ключевых вопросов. Открытым остается вопрос о том, будут ли контракты на производство боеприпасов заключаться исключительно с компаниями ЕС (и как их юридически определить) или они также будут открыты для сторонних производителей.

Американская компания General Dynamics Land Systems заключила контракт с Пентагоном на сумму в 27,1 млн долларов. Средства пойдут, в частности, на производство партии танков M1 Abrams (M1A1) для Украины. Количество танков, которые предстоит произвести, не уточняется. Заказ будет выполняться в штате Огайо, предположительно, до 29 сентября.

Обучение украинских военных

Британские силовики обучили уже 10 тысяч украинских военных, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства. В нынешнем году британская сторона намерена подготовить 20 тысяч солдат ВСУ.

Американские инструкторы высоко оценили навыки пилотов украинских ВВС в контексте возможности их переподготовки для пилотирования современных западных истребителей, заявил командующий военной авиацией Украины генерал Сергей Голубцов. "Двое пилотов успешно прошли тестирование в Соединенных Штатах. Оценка дана достаточно высокая и в конце отчета указано, что для украинских пилотов программа переобучения на самолет F-16 может быть значительно сокращена по сравнению со стандартной", - рассказал он.

Глава Еврокомиссии предостерегла Китай от поставок оружия России

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предостерегла Китай от поставки вооружений России. После переговоров в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, в которых участвовал и президент Франции Эмманюэль Макрон, фон дер Ляйен выразила надежду на то, что Китай не предоставит России никакого военного оборудования - ни прямо, ни косвенно. "Поставки оружия агрессору станут нарушением норм международного права и серьезно повредят нашим отношениям", - заявила глава ЕК на пресс-конференции в Пекине. Выразив надежду на поддержку Китая в деле установления справедливого мир в Украине, фон дер Ляйен особо выделила свою твердую приверженность мирному плану президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется на посредническую роль Китая в урегулировании конфликта в Украине. "Я знаю, что могу на вас рассчитывать для того, чтобы привести Россию в чувство и усадить всех участников конфликта за стол переговоров", - сказал Макрон Си Цзиньпину в Пекине.

Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) в интервью Deutschlandfunk предостерег от того, чтобы полагаться на "мирный план" Китая для урегулирования в Украине. "Они (китайские власти. - Ред.) рассматривают Украину как часть России, точно так же как они воспринимают Тайвань как часть Китайской Народной Республики", - уверен Кизеветтер.

Украину не спешат принять в НАТО

CША, Германия и Венгрия выступают против предоставления Украине "дорожной карты" для вступления в НАТО на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, разногласия были отчетливо обозначены на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе несколькими днями ранее. Все государства-участники НАТО согласны с тем, что в краткосрочной перспективе членство Украины в альянсе невозможно и не может серьезно обсуждаться, пока идет война.

Украинская молодежь и статистика преступности в ФРГ

Все больше детей и молодых людей из Украины подозреваются в преступлениях на территории Германии, следует из статистики, приведенной министром внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). "Из почти 1 060 000 беженцев из Украины, нашедших защиту в нашей стране, более трети не достигли 18-летнего возраста. Это видно и по статистике преступлений: в прошлом году у нас было более 3700 детей и молодых людей из Украины, подозреваемых в преступлениях", - отметила министр. "В 2021 году, до путинской войны, их было несколько сотен", - сказала Фезер в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Смотрите также: