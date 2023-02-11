Бои под Бахмутом и другие события 353-го дня войны

На 353-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в cубботу, 11 февраля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Россия усиливает группировку на Лиманском и Бахмутском направлениях

Россия усиливает свою группировку на Лиманском и Бахмутском направлениях, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Наиболее обстреливаемым остается Бахмутское направление. За сутки российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов, включая Бахмут, Часов Яр, Белую Гору, указывает украинское командование.

При этом, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, несмотря на постоянное давление россиян, украинская армия по-прежнему удерживает под контролем Бахмут и принимает миры для стабилизации линии фронта вокруг этого населенного пункта. Более того, на некоторых участках фронта украинские силы восстановили ранее утраченные позиции и закрепились. "Наиболее напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении, здесь противник осуществляет ежедневно до 50 атак. Ожесточенные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки", - указал он после разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Залогом успеха ВСУ является "эффективное огневое поражение, что требует соответствующего количества вооружения и боеприпасов", цитирует слова Валерия Залужного "Украинская правда".

Настоящей победой Украины станет распад РФ и "исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики", считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. "Россия с ее автократическим режимом, ресурсной экономикой и неофашистской идеологией не смогла сдать цивилизационный экзамен, оставшись территорией сплошного насилия и зла, угрозой Украине и миру. Гарантии безопасности - десубъективизация России как государственного образования, деколонизация территорий, денуклеаризация и депутинизация населения", - написал Данилов в статье в "Украинской правде". Глава СНБО призвал приучать весь мир "к мнению, что Россия не должна сохраниться в тех пределах и в том состоянии, в котором она сейчас существует".

Обстрел острова Змеиный

Российские войска впервые с июля 2022 года нанесли удар по острову Змеиный в Черном море, сообщило украинское Оперативное командование "Юг". По данным ВСУ, два российских бомбардировщика Су-24М сбросили на остров четыре бомбы. Одновременно ВС РФ нанесла ракетный удар по критической инфраструктуре Одесской области, а прибрежная зона региона была атакована тремя противокорабельными ракетами "Оникс", сообщили в командовании. Этой атакой российские силы хотели "создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах", считают в ВСУ.

По мнению начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталии Гуменюк, атака деоккупированного острова Змеиный нужна была для того, чтобы у роспропаганды была искусственная победа. Еще одна цель – проверить оборону украинских военных, рассказала Гуменюк во время телемарафона. На юге у оккупантов нет успехов, которыми они могли бы похвастаться, поэтому они решили создать искусственный информационный фон, подчеркнула она.

Россия могла потерять в Украине половину своих танков

По оценке Пентагона, спустя чуть менее года после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около половины своих танков. По всей вероятности, половина основных боевых танков РФ была уничтожена или конфискована украинской армией, заявила помощница министра обороны США Селеста Валландер на онлайн-мероприятии, организованном Центром новой американской безопасности. Других деталей об уничтоженных российских танках она не предоставила.

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки Россия потеряла 9 танков. Всего с начала агрессии российские войска лишились в Украине 3267 танков.

Другие данные приводит 9 февраля медиакомпания CNN со ссылкой на проект Oryx, отслеживающий документально подтвержденные потери техники с обеих сторон конфликта. По оценке Oryx, ровно 1000 российских танков - от советских Т-62 производства 1960-х гг. до самых современных моделей Т-90 - были уничтожены украинскими военными. Еще 544 танка оказались захвачены ВСУ, 65 брошены, 79 повреждены. Общие танковые потери российской армии, по оценке Oryx, достигли 1688 машин. По данным справочника Military Balance на 2022 год, в России было на вооружении 3417 танков.

Украина опровергла информацию об атаке надводного дрона

В Украине не подтвердили достоверность информации об атаке моста в Затоке российским надводным дроном, распространяемой российскими Telegram-каналами. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил о регулярно появляющихся вбросах российской стороны. "На данный момент такой информации нет", - цитирует его слова УНИАН.

Ранее в прокремлевских Telegram-каналах появилось видео, на котором, по их утверждению, запечатлена атака на автомобильно-железнодорожный мост в Затоке Одесской области. Как пишут российские "военкоры", удар был нанесен надводным беспилотником. Издание The Insider утверждает, что смогло подтвердить геолокацию видео, но не дату съемки.

Судя по дате на кадрах, взрыв произошел 10 февраля в 19.28. Ни Генштаб ВСУ, ни российское Минобороны не сообщали об этом ударе по мосту.

Сообщение об обстрелах приграничных областей РФ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины села Гуево Суджанского района. Под него попала бригада строителей, один человек погиб, еще один ранен, написал Старовойт в своем Telegram-канале.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о втором за день обстреле города Шебекино. "Снаряды попали на территорию частного домовладения, есть повреждения фасада, кровли и окон, а также хозпостройки. Еще один снаряд прилетел в нежилое домовладение", - написал он в Telegram.

Предложение об обмене Алексея Горинова

Инициативная группа Сахаровского движения обратилась к Европарламенту с предложением обменять осужденного на семь лет российского муниципального депутата Алексея Горинова на задержанных в Европе "пропагандистов, сотрудников спецслужб и иных лиц, работающих на путинский режим", сообщает "Новая газета Европа" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ. В обращении указывается на состояние здоровья Горинова. "У него обострился хронический бронхит. В 2016 году он пережил операцию и лишился одного легкого. Теперь мы боимся, что он не выйдет из тюрьмы живым", - отмечается в обращении. По мнению его авторов, Горинова можно было бы обменять, среди прочих, на арестованного в Риге шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема, подозреваемого в шпионаже. "Потенциал для обмена определенно есть. Есть и прецеденты — недавно меняли Грайнер на Бута. В этом письме мы, конечно, выделяем Алексея. Но если первый обмен произойдет, то можно будет думать и о втором, и о третьем", - сказал изданию глава инициативной группы Лев Пономарев.

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