Боевики вплотную придвинулись к Алеппо

Боевики из "Хайят Тахрир аш-Шам" захватили десятки городов и деревень на северо-западе Сирии и вплотную придвинулись к Алеппо. Войска Асада отступают.

Боевики из сирийской суннитской радикальной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и их союзники в ходе ожесточенных боев с армией Сирии захватили десятки городов и деревень на северо-западе страны и вплотную придвинулись к Алеппо. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили информагентства со ссылкой на Сирийский наблюдательный совет по правам человека.

По его данным, в ходе продолжающихся несколько дней боев погибли 255 человек. Свыше 50 деревень и городов в областях Алеппо и Идлиб на севере и северо-западе находятся под контролем ХТШ и союзных ей группировок, поддерживаемых Турцией. "Хайят Тахрир аш-Шам" - джихадистская группировка, которая ранее вышла из состава "Джебхат ан-Нусры" - сирийского филиала "Аль-Каиды". Она признана террористической организацией во многих странах.

Крупнейшая атака противников режима с марта 2020 года

Масштабное наступление боевиков началось 27 ноября. Агентство Reuters отмечает, что это - крупнейшая атака противников режима Башара Асада с марта 2020 года, когда Россия, поддерживающая сирийского президента, и Турция, симпатизировавшая исламистам, договорились о прекращении огня.

Reuters со ссылкой на источник в правительственной армии 28 ноября сообщило, что боевики находятся в 10 км от окраин города Алеппо и в нескольких километрах от Нубла и Захры - двух преимущественно шиитских городов, где базировались силы ливанского движения "Хезболлах", поддерживаемого Ираном.

Исламисты также атаковали авиабазу Найраб к востоку от Алеппо. По сообщению агентства АР, им удалось блокировать важную автомагистраль М5, соединяющую Алеппо с Дамаском.

По оценкам турецкого агентства Anadolu, к 28 ноября боевикам удалось выбить части сирийской армии из 32 населенных пунктов и занять территорию площадью 245 кв. километров.

Армия Асада направила подкрепление в Алеппо

По данным представителя сирийской службы безопасности, армия направила подкрепление в Алеппо. AFP сообщило о сильных перестрелках в нескольких километрах от города. По его данным, боевики ведут наступление с использованием танков.

"Впервые за почти пять лет мы постоянно слышим ракеты и артиллерийские снаряды, иногда даже самолеты", - рассказал AFP по телефону 51-летний житель Алеппо. Есть опасения, что боестолкновения, аналогичные тем, которые происходили здесь после 2012 года, повторятся, и населению вновь придется покинуть свои дома.