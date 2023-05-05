Боеприпасы ЕС для Украины и другие события 436-го дня войны

На 436-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Совет ЕС одобрил совместные закупки боеприпасов для Украины

Решение о совместных закупках боеприпасов для Украины и пополнении резервов армий европейских стран на 1 млрд евро одобрил Совет Европейского Союза. Средства будут выделены из Европейского фонда мира на "предоставление ВСУ артиллерийских снарядов калибра 155 мм и, при необходимости, ракет, которые будут совместно закуплены странами - членами ЕС у европейской оборонной промышленности", сказано в заявлении Совета ЕС.

Боеприпасы должны быть полностью произведены в странах ЕС и Норвегии, либо должны пройти в этих государствах окончательную сборку - в случае с задействованием иностранного сырья и компонентов. Контракты на закупки или заказы на поставку должны быть заключены до 30 сентября через Европейское оборонное агентство или в рамках совместных проектов по закупкам под руководством любой страны Евросоюза. Таким образом, была одобрена вторая часть плана по срочной поставке Украине боеприпасов и пополнению собственных запасов стран - членов ЕС.

Между тем немецкий концерн Rheinmetall намерен предоставить Украине артиллерийские боеприпасы в большом объеме, написало деловое издание Handelsblatt. "Мы можем производить до 600 000 снарядов в год", - заявил журналистам генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger).

Военные действия

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин пригрозил с 10 мая вывести боевиков группировки из Бахмута в Донецкой области, где украинская армия отражает атаки российских сил. Близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен объяснил такое решение "снарядным голодом". "Нас посадили на так называемый искусственный дефицит боеприпасов", - заявил в видеоролике Пригожин.

Он обвинил "околовоенных бюрократов" из Минобороны РФ в зависти после действий группировки в Бахмуте. После выхода из этого украинского города силы ЧВК направятся в тыловые лагеря, где "будут ждать, когда снова потребуются", добавил бизнесмен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели заявление Евгения Пригожина "в средствах массовой информации", но не станут его комментировать.

Если уйдет "старший брат" Евгений Пригожин и его ЧВК, то на их место в Бахмуте придет "младший брат" Рамзан Кадыров и "Ахмат". Пост с соответствующим заявлением оставлен в Telegram главы Чечни. Тот обратился к Евгению Пригожину, начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову и министру обороны Сергею Шойгу. "Неприятно слышать последние заявления Евгения Викторовича и вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ЧВК "Вагнер" для принятия какого-либо решения или разъяснения", - говорилось в записи.

Россия, по всей видимости, не способна в полной мере защитить свои железные дороги от атак. К такому выводу пришли аналитики разведки Минобороны Великобритании. В ежедневной сводке они отметили, что недавнее увеличение количества аварий в приграничных с Украиной районах связано с диверсиями, совершенными неизвестными лицами. "Эти инциденты усилят давление на силы внутренней безопасности России, которые, скорее всего, останутся неспособными полностью оградить огромную и уязвимую железнодорожную сеть России от нападений", - указывалось в сообщении.

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что российские войска, скорее всего, не смогут провести "значительное наступление" в 2023 году из-за нехватки боеприпасов и живой силы - независимо от успеха украинского контрнаступления. Хейнс 4 мая дала показания в комитете Сената Конгресса США по вооруженным силам и заявила, что России будет все сложнее поддерживать "даже скромные наступательные операции", если Кремль не начнет обязательную мобилизацию или не получит боеприпасы от третьих стран в дополнение к существующим поставкам из Ирана и ряда других государств, указали в американском Институте изучения войны (ISW).

Часть жителей 18 населенных пунктов на оккупированной РФ части Запорожской области временно вывезут вглубь региона, заявил "временно исполняющий обязанности губернатора" области Евгений Балицкий, пообещав обеспечить единовременные выплаты, размещение и питание. Он назвал меру вынужденной, объяснив ее необходимостью обезопасить жителей прифронтовых территорий. При этом, по словам Балицкого, эвакуация коснется и Энергодара, где расположена Запорожская атомная электростанция.

Воздушные силы ВСУ сбили в небе над Киевом беспилотный летательный аппарат Bayraktar, потерявший управление, сообщили в украинском командовании, указавшем, что речь шла о "плановом полете". "Жаль, но это техника, и такие случаи бывают. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются", - говорилось в заявлении украинского командования. По словам мэра Виталия Кличко, падение обломков спровоцировало пожар в четырехэтажном торговом центре в Соломенском районе Киева. Возгорание было оперативно потушено.

"Медиазона" совместно с русской службой BBC и командой волонтеров установили имена 22 055 погибших в Украине с начала полномасштабного вторжения российских военных. За последние четыре недели список погибших увеличился на 2,3 тысячи человек. По словам журналистов, самую значительную долю среди потерь составляют заключенные из ЧВК "Вагнер", которые гибнут под Бахмутом. Крупные потери есть и среди мобилизованных, пишет "Медиазона".

Глава Минобороны Украины призвал ФРГ присоединиться к созданию "морской коалиции" в поддержку Киева

Генеральный инспектор Вооруженных сил ФРГ (бундесвера) Карстен Бройер (Carsten Breuer) во время визита в Украину заверил министра обороны этой страны Алексея Резникова в дальнейшей поддержке Киева со стороны Берлина. Кроме того, Бройер выразил уверенность, что тесное взаимодействие между двумя странами будет способствовать укреплению безопасности в Европе. В свою очередь глава Минобороны Украины призвал германскую сторону присоединиться к созданию "морской коалиции" в поддержку Украины. Такой шаг стал бы значительным вкладом в развитие способностей Военно-морских сил Украины и залогом обеспечения безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, отметили в украинском оборонном ведомстве.

Министры обороны ФРГ и Дании посетили базу тренировки украинских солдат

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) и его датский коллега Троэльс Лунд Поульсен посетили базу тренировки украинских солдат в Клице (Саксония-Анхальт). Берлин будет поддерживать Киев "всем, чем может - столько, сколько потребуется", заверил глава Минобороны Германии. Немецкие и датские военнослужащие готовят украинских солдат к применению и обслуживанию в полевых условиях боевых танков Leopard 1 A5. Писториус подчеркнул высокий уровень мотивации украинцев и их большую приверженность делу. По его словам, программа обучения является примером поддержки в многонациональных рамках, а также сотрудничества между вооруженными силами и промышленностью.

"Вместе с Данией и Нидерландами Германия финансирует переоборудование около 100 машин Leopard 1 A5 из промышленных запасов", - отметил министр. Это еще один сигнал о единстве поддержки Украины в отражении агрессии России, добавил он. В Саксонии-Анхальт будет также проводиться обучение украинских военнослужащих обращению с боевой машиной пехоты Marder. Учебный центр бундесвера в этой федеральной земле является важнейшим в Германии пунктом Миссии ЕС по подготовке украинских военнослужащих (EU Military Assistance Mission - EUMAM).

Мария Певчих включаена в реестр "иноагентов"

Минюст РФ расширил реестр "иностранных агентов". Список пополнили глава международного ФБК Мария Певчих и сотрудник этой организации Георгий Албуров, а также новосибирское издание "Тайга.инфо". Обосновав включение Певчих в реестр Минюст, в частности, утверждал, что она "распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации" и публично поддерживала санкции против российского руководства. Албуров, по мнению властей РФ, "распространял недостоверную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации" и тоже поддерживал санкции.

Кроме того, "иноагентами" объявлены: ведущий "Популярной политики" Ян Матвеев, политик Александр Осовцов, публицисты Иван Преображенский и Владимир Пастухов, бывшая депутат Госдумы, певица Мария Максакова-Игенбергс, волонтер Елена Агафонова, женское общественно-политическое движение "Мягкая сила", правозащитная группа "СК SOS".

Посол РФ в Варшаве вызван в МИД Польши

Посол России в Варшаве Сергей Андреев вызван в министерство иностранных дел Польши. Дипломату вручена нота протеста в свете недавних высказываний бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова, который призвал к расправе над польским послом в России. Польская сторона выразила решительный протест. Варшава ожидает немедленного возбуждения уголовного дела и наказания Астахова.

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