Boeing утаил смертельно опасную особенность лайнеров 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing утаила от авиакомпаний и пилотов, использующих ее новые самолеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9, информацию о том, что этот тип лайнеров может самопроизвольно срываться в пике. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на данные, полученные от Федерального управления гражданской авиации США, а также пилотов и экспертов по безопасности, участвующих в расследовании крушения самолета индонезийской авиакомпании Lion Air в конце октября.

Как сообщает издание, на перечисленных моделях лайнеров установлена автоматизированная система, позволяющая избежать опасного задирания носа самолета во время полета. Однако при возникновении нештатной ситуации система может сильно опустить нос, и у пилотов уже не будет возможности выровнять машину, даже если они перейдут в режим ручного управления. Резкое опускание носа может привести к пике.

Boeing сообщил о такой особенности системы управления самолетов серии 737 Max примерно через неделю после аварии в Индонезии, отмечает WSJ. Как подчеркивает издание, это оповещение стало неожиданным для пилотов, летающих на данном типе лайнеров, поскольку в учебных материалах по управлению самолетом не было никакой информации об особенностях системы предупреждения задирания носа.

Российские авиакомпании также эксплуатируют 737 MAX

Пассажирский Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air разбился 29 октября вскоре после старта у западного побережья острова Ява. Погибли все 189 человек, находившихся на борту лайнера. 8 ноября Федеральная авиационная администрация США выпустила предупреждение, что аналогичные технические проблемы могут возникнуть при эксплуатации как минимум 250 самолетов Boeing 737 MAX, летающих за пределами Америки.

По данным специализированного журнала "Авиатранспортное обозрение", первый Boeing 737 MAX-8 прибыл в Россию 13 октября, и будет обслуживаться авиакомпанией S7 Airlines, заказавшей 11 подобных машин. Компания UTair также заказала 30 лайнеров Boeing 737 MAX 8.

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