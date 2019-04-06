Boeing сокращает производство самолетов модели 737

Американская компания Boeing объявила о сокращении объемов производства самолетов модели 737 после крушений Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Об этом говорится на сайте компании в пятницу, 5 апреля.

Начиная с середины апреля Boeing будет производить на десять самолетов в месяц меньше - 42 вместо 52. "Мы временно корректируем программу производства 737, чтобы подстроиться под паузу в поставках MAX, что позволит нам в приоритетном порядке выделить дополнительные ресурсы и сосредоточиться на сертификации программного обеспечения и возвращения MAX к полетам", - заявил глава компании Деннис Мюленбург.

Он отметил, что разработчики Boeing продвинулись в обновлении программного обеспечения модели 737 MAX, которое позволит предотвратить повторение трагедий, аналогичных крушению самолетов в Индонезии и Эфиопии. Обе катастрофы могли быть связаны с работой системы улучшения характеристик маневрирования по тангажу (MCAS). Датчики MCAS должны контролировать скорость лайнера и угол атаки и, в случае превышения последним определенного уровня, автоматически опускают нос самолета.

Крушения Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии

В октябре 2018 года вскоре после взлета разбился Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air. 10 марта 2019 года также вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы рухнул аналогичный самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. В обоих случаях эксперты отмечают нарушение траектории и скорости набора высоты с последующим неконтролируемым падением лайнеров. Предварительный отчет по делу о крушении самолета в Эфиопии показал, что пилоты придерживались всех инструкций производителя, но это не предотвратило катастрофу. Большинство стран мира, включая США, запретили эксплуатацию Boeing 737 MAX до окончания расследования.

В России полеты этой модели самолетов запрещены с 14 марта. Среди российских авиакомпаний Boeing 737 MAX есть только у S7 Airlines. Еще четыре российские авиакомпании - "Победа", "Уральские авиалинии", Utair, "Нордстар" - заказали такие самолеты, но пока их не получили.

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