 Boeing разрешили испытательные полеты 737 Max | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.06.2020

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Мир

Boeing разрешили испытательные полеты 737 Max

После двух аварий, в который погибли 346 человек, эксплуатация самолета была запрещена по всему миру более года. Авиапроизводитель хочет вернуть сертификацию.

Завод Boeing в США

Завод Boeing в США

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в воскресенье, 28 июня, разрешила концерну Boeing начать с понедельника испытания самолета 737 Max с летчиками. Они необходимы для повторной сертификации среднемагистральной модели, эксплуатация которой была запрещены по всему миру с марта 2019 года после двух аварий в Эфиопии и Индонезии, унесших жизни 346 человек. Возобновление полетов возможно в случае успешных испытаний самое раннее в сентябре, прогнозируют эксперты.

Одна из задач испытаний – проверить функционирование бортового программного обеспечения, и, в первую очередь, конструкцию системы улучшения характеристик маневренности MCAS, которая, по данным расследований авиакатастроф, и стала причиной крушений самолетов этой модели. 

После авиакатастроф Boeing столкнулся с обвинениями в пренебрежении безопасностью пассажиров и сокрытии дефектов, расследованием в Конгрессе США, миллиардными претензиями от авиакомпаний, которые закупили самолеты 737 Max, и исками от родственников жертв. В январе 2020 года производство этой модели было остановлено.

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    Автор: Рольф Венкель, Максим Филимонов


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