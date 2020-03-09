Boeing разрешили испытательные полеты 737 Max

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в воскресенье, 28 июня, разрешила концерну Boeing начать с понедельника испытания самолета 737 Max с летчиками. Они необходимы для повторной сертификации среднемагистральной модели, эксплуатация которой была запрещены по всему миру с марта 2019 года после двух аварий в Эфиопии и Индонезии, унесших жизни 346 человек. Возобновление полетов возможно в случае успешных испытаний самое раннее в сентябре, прогнозируют эксперты.

Одна из задач испытаний – проверить функционирование бортового программного обеспечения, и, в первую очередь, конструкцию системы улучшения характеристик маневренности MCAS, которая, по данным расследований авиакатастроф, и стала причиной крушений самолетов этой модели.

После авиакатастроф Boeing столкнулся с обвинениями в пренебрежении безопасностью пассажиров и сокрытии дефектов, расследованием в Конгрессе США, миллиардными претензиями от авиакомпаний, которые закупили самолеты 737 Max, и исками от родственников жертв. В январе 2020 года производство этой модели было остановлено.

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